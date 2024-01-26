На официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram разместили рецепт вкусных и ароматных синнабонов (булочек с корицей) от судьи проекта Эктора Хименеса-Браво.

Для теста судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

молоко – 250 мл

яйца - 2 шт.

сливочное масло – 75 г

мука – 520-600 г

сахар – 100 г

соль – 0,5 ч. л.

сухие дрожжи – 7 г

Важно: молоко должно быть теплым, яйца и сливочное масло – комнатной температуры.

Для начинки:

сахар (коричневый) – 200 г

корица молотая – 3 ст. л.

сливочное масло – 75 г

Для глазури (фростинга):

крем-сыр - 110 г

сливочное масло – 55 г

сахарная пудра – 180 г

ваниль – 0,5 ч. л.

щепотка соли

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво высыпает дрожжи в молоко, а затем в большой миске смешивает масло, яйца, сахар, соль и молоко с дрожжами. Все перемешиваем и после этого добавляем муку.

Вымешиваем тесто примерно 10 минут, а затем немного сбрызгиваем растительным маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем отдохнуть в теплом месте.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскатывает в прямоугольник примерно 45х55 см, смазывает размягченным маслом и посыпает смесью сахара с корицей. Заворачиваем тесто с начинкой в ​​рулет с более длинной стороны и нарезаем этот рулет на 12 частей.

В смазанную сливочным маслом форму выкладываем наши булочки, накрываем пленкой и даем им подрасти – 45 минут в теплом месте. Затем убираем пленку и отправляем синабоны в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Тем временем "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит глазурь, просто взбивая до воздушности крем-сыр вместе с мягким сливочным маслом, сахарной пудрой, ванилью и солью.

Булочки, когда они минут 10-15 остынут, смазываем глазурью – и синнабоны готовы.

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