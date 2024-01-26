На официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram разместили рецепт вкусных и ароматных синнабонов (булочек с корицей) от судьи проекта Эктора Хименеса-Браво.
Для теста судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- молоко – 250 мл
- яйца - 2 шт.
- сливочное масло – 75 г
- мука – 520-600 г
- сахар – 100 г
- соль – 0,5 ч. л.
- сухие дрожжи – 7 г
Важно: молоко должно быть теплым, яйца и сливочное масло – комнатной температуры.
Для начинки:
- сахар (коричневый) – 200 г
- корица молотая – 3 ст. л.
- сливочное масло – 75 г
Для глазури (фростинга):
- крем-сыр - 110 г
- сливочное масло – 55 г
- сахарная пудра – 180 г
- ваниль – 0,5 ч. л.
- щепотка соли
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво высыпает дрожжи в молоко, а затем в большой миске смешивает масло, яйца, сахар, соль и молоко с дрожжами. Все перемешиваем и после этого добавляем муку.
Вымешиваем тесто примерно 10 минут, а затем немного сбрызгиваем растительным маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем отдохнуть в теплом месте.
Готовое тесто "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскатывает в прямоугольник примерно 45х55 см, смазывает размягченным маслом и посыпает смесью сахара с корицей. Заворачиваем тесто с начинкой в рулет с более длинной стороны и нарезаем этот рулет на 12 частей.
В смазанную сливочным маслом форму выкладываем наши булочки, накрываем пленкой и даем им подрасти – 45 минут в теплом месте. Затем убираем пленку и отправляем синабоны в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
Тем временем "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит глазурь, просто взбивая до воздушности крем-сыр вместе с мягким сливочным маслом, сахарной пудрой, ванилью и солью.
Булочки, когда они минут 10-15 остынут, смазываем глазурью – и синнабоны готовы.
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