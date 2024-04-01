Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами оригинальным и невероятно вкусным рецептом овсянки на завтрак.

Известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусную овсянку с грибами а-ля ризотто.

Если вам надоела сладкая или просто скучная овсянка, то этот рецепт поможет вам разнообразить свои завтраки.

Для приготовления соленой овсянки с грибами "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

50 г шампиньонов

50 г вешенок

100 г овсянки (можно брать хлопья, а можно плющенную овсянку)

200 мл воды

50 мл сливок

20 г сыра (пармезан)

соль и перец по вкусу

Грибы нарезаем на кусочки и обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла, солим и перчим. После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво засыпает в сковороду овсяные хлопья и немного обжаривает.

Заливаем овсянку с грибами смесью воды и сливок и тушим все вместе до готовности. В конце "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет тертый сыр и немного сливочного масла и хорошо перемешивает.

Для подачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет сверху еще немного тертого сыра, а также украшает блюдо зеленью.

Украинцы в комментариях оценили такой рецепт овсянки от судьи "Мастер Шеф":

"Мне очень понравилось! Это был классный завтрак. Искренне благодарна!";

"Сегодня сделала, очень вкусно! Сын тоже поел. Спасибо!";

"Очень вкусно получилось. Я сделала не хлопья, а плющенную цельную овсянку. Так полезнее. И Моцарелла".

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