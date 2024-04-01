Известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусную овсянку с грибами а-ля ризотто.

Если вам надоела сладкая или просто скучная овсянка, то этот рецепт поможет вам разнообразить свои завтраки.

Для приготовления соленой овсянки с грибами "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

  • 50 г шампиньонов
  • 50 г вешенок
  • 100 г овсянки (можно брать хлопья, а можно плющенную овсянку)
  • 200 мл воды
  • 50 мл сливок
  • 20 г сыра (пармезан)
  • соль и перец по вкусу

Эктор Хименес-Браво

Грибы нарезаем на кусочки и обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла, солим и перчим. После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво засыпает в сковороду овсяные хлопья и немного обжаривает.

Эктор Хименес-Браво

Заливаем овсянку с грибами смесью воды и сливок и тушим все вместе до готовности. В конце "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет тертый сыр и немного сливочного масла и хорошо перемешивает.

Для подачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет сверху еще немного тертого сыра, а также украшает блюдо зеленью.

Украинцы в комментариях оценили такой рецепт овсянки от судьи "Мастер Шеф":

"Мне очень понравилось! Это был классный завтрак. Искренне благодарна!";

"Сегодня сделала, очень вкусно! Сын тоже поел. Спасибо!";

"Очень вкусно получилось. Я сделала не хлопья, а плющенную цельную овсянку. Так полезнее. И Моцарелла".

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