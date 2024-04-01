Известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусную овсянку с грибами а-ля ризотто.
Если вам надоела сладкая или просто скучная овсянка, то этот рецепт поможет вам разнообразить свои завтраки.
Для приготовления соленой овсянки с грибами "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 50 г шампиньонов
- 50 г вешенок
- 100 г овсянки (можно брать хлопья, а можно плющенную овсянку)
- 200 мл воды
- 50 мл сливок
- 20 г сыра (пармезан)
- соль и перец по вкусу
Грибы нарезаем на кусочки и обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла, солим и перчим. После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво засыпает в сковороду овсяные хлопья и немного обжаривает.
Заливаем овсянку с грибами смесью воды и сливок и тушим все вместе до готовности. В конце "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет тертый сыр и немного сливочного масла и хорошо перемешивает.
Для подачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет сверху еще немного тертого сыра, а также украшает блюдо зеленью.
Украинцы в комментариях оценили такой рецепт овсянки от судьи "Мастер Шеф":
"Мне очень понравилось! Это был классный завтрак. Искренне благодарна!";
"Сегодня сделала, очень вкусно! Сын тоже поел. Спасибо!";
"Очень вкусно получилось. Я сделала не хлопья, а плющенную цельную овсянку. Так полезнее. И Моцарелла".
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