Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовит вкусный и стыный пирог, главная составляющая которого - картофель. Вместе с овощами и приправами такой пирог будет очень нежным, а готовить его одно удовольствие.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г кефира
  • 100 г сметаны
  • 1 яйцо
  • 50 г масла
  • 400 г муки
  • 1 ч.л. соли

Для начинки:

  • 600 г картофеля
  • 20 г масла гхи (или обычного масла)
  • 80 г болгарского перца
  • 200 г лука
  • 100 г бекона
  • 1 ч.л. соли
  • Черный перец по вкусу
  • Кунжут для присыпки

Инструкции:

Приготовление теста: В миске смешайте кефир, сметану и яйцо. Добавьте масло, муку и соль. Замесите тесто и оставьте его на 20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление начинки: Сварите картофель до готовности. Нарежьте лук кубиками и тушите его под крышкой с водой и маслом до карамелизации. Затем добавьте нарезанный перец и тушите еще 10 минут.

Сборка пирога: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, раскатайте тесто между двумя листами пергамента до размера формы для выпечки. Выложите картофель по кругу, затем бекон, затем перец.

Завершение сборки: Сделайте несколько надрезов по центру теста, не доходя до начинки. Затем закрепите острый кусочек теста к краю и присыпьте кунжутом.

Выпекание: Поставьте банку в центр пирога, чтобы тесто не раскрывалось при выпечке. Выпекайте при 180 градусах 30–35 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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