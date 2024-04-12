Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить сочный пирог с картофелем и овощами.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовит вкусный и стыный пирог, главная составляющая которого - картофель. Вместе с овощами и приправами такой пирог будет очень нежным, а готовить его одно удовольствие.

Ингредиенты:

Для теста:

100 г кефира

100 г сметаны

1 яйцо

50 г масла

400 г муки

1 ч.л. соли

Для начинки:

600 г картофеля

20 г масла гхи (или обычного масла)

80 г болгарского перца

200 г лука

100 г бекона

1 ч.л. соли

Черный перец по вкусу

Кунжут для присыпки

Инструкции:

Приготовление теста: В миске смешайте кефир, сметану и яйцо. Добавьте масло, муку и соль. Замесите тесто и оставьте его на 20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление начинки: Сварите картофель до готовности. Нарежьте лук кубиками и тушите его под крышкой с водой и маслом до карамелизации. Затем добавьте нарезанный перец и тушите еще 10 минут.

Сборка пирога: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, раскатайте тесто между двумя листами пергамента до размера формы для выпечки. Выложите картофель по кругу, затем бекон, затем перец.

Завершение сборки: Сделайте несколько надрезов по центру теста, не доходя до начинки. Затем закрепите острый кусочек теста к краю и присыпьте кунжутом.

Выпекание: Поставьте банку в центр пирога, чтобы тесто не раскрывалось при выпечке. Выпекайте при 180 градусах 30–35 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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