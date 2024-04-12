Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовит вкусный и стыный пирог, главная составляющая которого - картофель. Вместе с овощами и приправами такой пирог будет очень нежным, а готовить его одно удовольствие.
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г кефира
- 100 г сметаны
- 1 яйцо
- 50 г масла
- 400 г муки
- 1 ч.л. соли
Для начинки:
- 600 г картофеля
- 20 г масла гхи (или обычного масла)
- 80 г болгарского перца
- 200 г лука
- 100 г бекона
- 1 ч.л. соли
- Черный перец по вкусу
- Кунжут для присыпки
Инструкции:
Приготовление теста: В миске смешайте кефир, сметану и яйцо. Добавьте масло, муку и соль. Замесите тесто и оставьте его на 20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Приготовление начинки: Сварите картофель до готовности. Нарежьте лук кубиками и тушите его под крышкой с водой и маслом до карамелизации. Затем добавьте нарезанный перец и тушите еще 10 минут.
Сборка пирога: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, раскатайте тесто между двумя листами пергамента до размера формы для выпечки. Выложите картофель по кругу, затем бекон, затем перец.
Завершение сборки: Сделайте несколько надрезов по центру теста, не доходя до начинки. Затем закрепите острый кусочек теста к краю и присыпьте кунжутом.
Выпекание: Поставьте банку в центр пирога, чтобы тесто не раскрывалось при выпечке. Выпекайте при 180 градусах 30–35 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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