На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил сделать домашние конфеты с изумительным вкусом. Основные преимущества этого лакомства — его натуральный, насыщенный вид и уверенность в том, что состав совсем безвредный, заметил "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

60 г какао

300 г печенья "кофе" (или любого другого печенья на выбор)

300 г сгущенного молока

40 г растопленного сливочного масла

20 г кокосовой стружки

Шаги:

Перемелите печенье в крошку, можно использовать блендер или просто раздавить в пакете, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В большой миске смешайте крошку печенья, сгущенное молоко, какао и растопленное масло. Хорошо перемешайте, пока не получится однородное тесто.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказал, сформируйте небольшие шарики из полученной массы, примерно по 30 г каждый.

Обваляйте каждый шарик в кокосовой стружке, чтобы он хорошо покрылся.

Уложите готовые конфеты на поднос или тарелку, закройте пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы конфеты застыли и стали более упругими, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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