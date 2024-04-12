На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил сделать домашние конфеты с изумительным вкусом. Основные преимущества этого лакомства — его натуральный, насыщенный вид и уверенность в том, что состав совсем безвредный, заметил "Мастер Шеф".
Ингредиенты:
- 60 г какао
- 300 г печенья "кофе" (или любого другого печенья на выбор)
- 300 г сгущенного молока
- 40 г растопленного сливочного масла
- 20 г кокосовой стружки
Шаги:
Перемелите печенье в крошку, можно использовать блендер или просто раздавить в пакете, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В большой миске смешайте крошку печенья, сгущенное молоко, какао и растопленное масло. Хорошо перемешайте, пока не получится однородное тесто.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказал, сформируйте небольшие шарики из полученной массы, примерно по 30 г каждый.
Обваляйте каждый шарик в кокосовой стружке, чтобы он хорошо покрылся.
Уложите готовые конфеты на поднос или тарелку, закройте пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы конфеты застыли и стали более упругими, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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