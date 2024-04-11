Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать идеальный пирог-ватрушку для вкусного чаептия. Благодаря сыру пирог будет мягче обычного и он хорошо сочетается со сливами.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 150 г сахара
- Щепотка соли
- 120 г мягкого масла
- 250 г сыра 9%
- 240 г муки
- 1 ч. л. корицы
- 17 г разрыхлителя
- 2 ст. л. крахмала
- 2 ст. л. сахара для присыпки
- 350 г слив
Инструкции:
Приготовление теста:
Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной пены, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавьте мягкое масло и сыр, перемешайте миксером на медленных оборотах.
Постепенно добавьте муку, продолжая перемешивать, чтобы получилось однородное тесто.
Приготовление начинки:
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разрежьте сливы пополам, отложите половину в сторону.
Нарежьте оставшиеся половинки слив на мелкие кубики.
Смешайте кубики слив с корицей и крахмалом.
Сборка пирога:
Выложите половину теста в разъемную форму для выпечки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Равномерно выложите нарезанные сливы сверху.
Затем выложите оставшееся тесто и утапливая половинки слив разрезом вверх. Выпекайте пирог при 160 градусах в предварительно разогретой духовке в течение 1 часа.
Через 50 минут посыпьте пирог корицей и сахаром, допеките еще 10 минут.
Последние новости Украины:
Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.