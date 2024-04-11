Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать необычный пирог со сливами.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать идеальный пирог-ватрушку для вкусного чаептия. Благодаря сыру пирог будет мягче обычного и он хорошо сочетается со сливами.

Ингредиенты:

3 яйца

150 г сахара

Щепотка соли

120 г мягкого масла

250 г сыра 9%

240 г муки

1 ч. л. корицы

17 г разрыхлителя

2 ст. л. крахмала

2 ст. л. сахара для присыпки

350 г слив

Инструкции:

Приготовление теста:

Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной пены, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте мягкое масло и сыр, перемешайте миксером на медленных оборотах.

Постепенно добавьте муку, продолжая перемешивать, чтобы получилось однородное тесто.

Приготовление начинки:

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разрежьте сливы пополам, отложите половину в сторону.

Нарежьте оставшиеся половинки слив на мелкие кубики.

Смешайте кубики слив с корицей и крахмалом.

Сборка пирога:

Выложите половину теста в разъемную форму для выпечки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Равномерно выложите нарезанные сливы сверху.

Затем выложите оставшееся тесто и утапливая половинки слив разрезом вверх. Выпекайте пирог при 160 градусах в предварительно разогретой духовке в течение 1 часа.

Через 50 минут посыпьте пирог корицей и сахаром, допеките еще 10 минут.

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