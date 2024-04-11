Участница двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предложила доступный и не менее вкусный вариант приготовления котлеты по-киевски.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала оригинальный рецепт котлеты по-киевски из картофеля.

Для приготовления невероятно вкусной картофельной котлеты звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

картофель - 0,5 кг

крахмал – 2 ст.л.

яйцо – 1 шт.

шампиньоны – 8-10 шт.

соль – по вкусу

для панировки: 2 яйца, мука и панировочные сухари

Для соуса нам понадобятся:

сливочное масло – 25 г

мука – 25 г

молоко - 250 г

В качестве гарнира звезда "Мастер Шеф" пожарила грибы с лучком. Для этого берем:

лук – 1 шт.

шампиньоны – 6-8 шт.

соль, паприка, укроп

Картофель чистим, нарезаем и отвариваем в подсоленной воде до готовности, сливаем воду, толчем и оставляем остыть. К картофелю звезда "Мастер Шеф" добавляет взбитое вилкой яйцо, крахмал и перемешивает до однородной массы.

Для начинки мелко нарезаем грибы и обжариваем их, добавляя в процессе соль. Также звезда "Мастер Шеф" готовит соус: растапливает на сковороде масло, добавляет просеянную муку и обжаривает ее, затем вливает молоко и доводит до однородности, помешивая. Смешиваем готовый соус и обжаренными грибами.

Ложкой "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк набирает картофельную массу, делает из нее лепешку с выемкой в ​​центре, туда выкладывает грибную начинку и формирует котлету, как на видео. Панируем котлеты в муке, яйце и сухарях, затем обжариваем до золотистости на разогретой сковороде с растительным маслом.

Чтобы приготовить гарнир к котлетам, сначала обжариваем нарезанный кольцами лук, затем добавляем паприку, нарезанные кусочками грибы, добавляем укроп, солим и жарим до готовности.

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