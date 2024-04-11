В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала оригинальный рецепт котлеты по-киевски из картофеля.
Для приготовления невероятно вкусной картофельной котлеты звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- картофель - 0,5 кг
- крахмал – 2 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- шампиньоны – 8-10 шт.
- соль – по вкусу
- для панировки: 2 яйца, мука и панировочные сухари
Для соуса нам понадобятся:
- сливочное масло – 25 г
- мука – 25 г
- молоко - 250 г
В качестве гарнира звезда "Мастер Шеф" пожарила грибы с лучком. Для этого берем:
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 6-8 шт.
- соль, паприка, укроп
Картофель чистим, нарезаем и отвариваем в подсоленной воде до готовности, сливаем воду, толчем и оставляем остыть. К картофелю звезда "Мастер Шеф" добавляет взбитое вилкой яйцо, крахмал и перемешивает до однородной массы.
Для начинки мелко нарезаем грибы и обжариваем их, добавляя в процессе соль. Также звезда "Мастер Шеф" готовит соус: растапливает на сковороде масло, добавляет просеянную муку и обжаривает ее, затем вливает молоко и доводит до однородности, помешивая. Смешиваем готовый соус и обжаренными грибами.
Ложкой "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк набирает картофельную массу, делает из нее лепешку с выемкой в центре, туда выкладывает грибную начинку и формирует котлету, как на видео. Панируем котлеты в муке, яйце и сухарях, затем обжариваем до золотистости на разогретой сковороде с растительным маслом.
Чтобы приготовить гарнир к котлетам, сначала обжариваем нарезанный кольцами лук, затем добавляем паприку, нарезанные кусочками грибы, добавляем укроп, солим и жарим до готовности.
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