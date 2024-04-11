На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился интересным рецептом приготовления голубцов без капусты, зато с луком.
Детальный рецепт Луковых голубцов:
Ингредиенты:
- 3 шт. луковицы (2 для отваривания, 1 для зажарки)
- 2 шт. моркови
- 3 зубчика чеснока
- 500 г фарша
- 1 чашка рисовой крупы
- ¼ чашки гранатового сока
- Свежая мята
- Сок ½ лимона
- 2 ст.л. томатного пюре
- 40 г кедровых орехов
- Соль
Для соуса:
- 2,5 стакана воды (отваривания лука)
- 2 ст.л. томатного пюре
- ¼ чашки гранатового сока
- 2 ст.л. соли
Способ приготовления:
Очистите две луковицы, разрежьте их с одной стороны до центра и варите в подсоленной воде около 20 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Извлеките лук, сохраните воду для соуса.
На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте третью луковицу до золотистости, добавьте морковь, чеснок и жарьте 3 минуты, помешивая.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, добавьте фарш и обжарьте, пока мясо не изменит цвет.
Добавьте сок граната, томатное пюре, нарезанную мяту и обжарьте. Сделайте начинку, добавив к зажарке рис.
Слейте оставшуюся воду с вареного лука и отделите каждый слой.
Сформируйте голубцы, уложите их в кастрюлю, застеленную пергаментом, плотно друг к другу.
В кастрюле смешайте гранатовый сок, соль и томатное пюре. Добавьте воду, в которой варился лук, доведите до кипения и залейте соус в кастрюлю с луком.
Накройте пергаментом и фольгой, которая защищает от пригорания и создает идеальные условия для тушения луковых голубцов, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Отправьте в разогретую до 180° духовку на 2 часа.
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