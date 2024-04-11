На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился интересным рецептом приготовления голубцов без капусты, зато с луком.

Эктор Хименес-Браво


Детальный рецепт Луковых голубцов:

Ингредиенты:

  • 3 шт. луковицы (2 для отваривания, 1 для зажарки)
  • 2 шт. моркови
  • 3 зубчика чеснока
  • 500 г фарша
  • 1 чашка рисовой крупы
  • ¼ чашки гранатового сока
  • Свежая мята
  • Сок ½ лимона
  • 2 ст.л. томатного пюре
  • 40 г кедровых орехов
  • Соль

Для соуса:

  • 2,5 стакана воды (отваривания лука)
  • 2 ст.л. томатного пюре
  • ¼ чашки гранатового сока
  • 2 ст.л. соли

Способ приготовления:

Очистите две луковицы, разрежьте их с одной стороны до центра и варите в подсоленной воде около 20 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Извлеките лук, сохраните воду для соуса.

На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте третью луковицу до золотистости, добавьте морковь, чеснок и жарьте 3 минуты, помешивая.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, добавьте фарш и обжарьте, пока мясо не изменит цвет.

Добавьте сок граната, томатное пюре, нарезанную мяту и обжарьте. Сделайте начинку, добавив к зажарке рис.

Слейте оставшуюся воду с вареного лука и отделите каждый слой.

Сформируйте голубцы, уложите их в кастрюлю, застеленную пергаментом, плотно друг к другу.

В кастрюле смешайте гранатовый сок, соль и томатное пюре. Добавьте воду, в которой варился лук, доведите до кипения и залейте соус в кастрюлю с луком.

Накройте пергаментом и фольгой, которая защищает от пригорания и создает идеальные условия для тушения луковых голубцов, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Отправьте в разогретую до 180° духовку на 2 часа.

Последние новости Украины:

Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.

Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.

Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.