Знаменитый ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, как заменить капусту луком в голубцах.

На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился интересным рецептом приготовления голубцов без капусты, зато с луком.



Детальный рецепт Луковых голубцов:

Ингредиенты:

3 шт. луковицы (2 для отваривания, 1 для зажарки)

2 шт. моркови

3 зубчика чеснока

500 г фарша

1 чашка рисовой крупы

¼ чашки гранатового сока

Свежая мята

Сок ½ лимона

2 ст.л. томатного пюре

40 г кедровых орехов

Соль

Для соуса:

2,5 стакана воды (отваривания лука)

2 ст.л. томатного пюре

¼ чашки гранатового сока

2 ст.л. соли

Способ приготовления:

Очистите две луковицы, разрежьте их с одной стороны до центра и варите в подсоленной воде около 20 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Извлеките лук, сохраните воду для соуса.

На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте третью луковицу до золотистости, добавьте морковь, чеснок и жарьте 3 минуты, помешивая.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, добавьте фарш и обжарьте, пока мясо не изменит цвет.

Добавьте сок граната, томатное пюре, нарезанную мяту и обжарьте. Сделайте начинку, добавив к зажарке рис.

Слейте оставшуюся воду с вареного лука и отделите каждый слой.

Сформируйте голубцы, уложите их в кастрюлю, застеленную пергаментом, плотно друг к другу.

В кастрюле смешайте гранатовый сок, соль и томатное пюре. Добавьте воду, в которой варился лук, доведите до кипения и залейте соус в кастрюлю с луком.

Накройте пергаментом и фольгой, которая защищает от пригорания и создает идеальные условия для тушения луковых голубцов, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Отправьте в разогретую до 180° духовку на 2 часа.

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