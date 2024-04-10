Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать ленивые хачапури с нежным сыром и обычнвм фаршем. Такой перекус хорошо подойдет к любимому напитку и не обязательно к нему готовить что-то еще.

Ингредиенты:

200 мл кефира

1 яйцо

50 г масла

1 ст. ложка сахара

1 ч. ложка соли

300 г муки

0,5 ч. ложки разрыхлителя

200 г сыра сулугуни

1 яйцо (для начинки с сыром)

300 г фарша (для начинки с мясом)

Специи по вкусу (для начинки с мясом)

1 луковица (для начинки с мясом)

Приготовление:

В миске смешайте кефир, яйцо и масло. Добавьте сахар, соль, муку и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разделите тесто на две части и сформируйте из них два колобка. Накройте их и оставьте на 15-20 минут.

Для начинки с сыром смешайте сыр сулугуни с яйцом и немного соли. Сформируйте шар.

Для начинки с мясом смешайте фарш с луком, специями и солью. Проделайте те же шаги, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

Раскатайте один из колобков теста в круглую лепешку. Выложите начинку с сыром или мясом на половину теста. Закройте начинку второй половиной теста и приплюсните края. Раскатайте лепешку до желаемой толщины.

Нагрейте сковороду без масла и выложите на нее хачапури, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова. Жарьте по 5-7 минут с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.

Повторите процесс с оставшимся тестом и начинкой.

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