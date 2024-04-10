Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать ленивые хачапури с нежным сыром и обычнвм фаршем. Такой перекус хорошо подойдет к любимому напитку и не обязательно к нему готовить что-то еще.
Ингредиенты:
- 200 мл кефира
- 1 яйцо
- 50 г масла
- 1 ст. ложка сахара
- 1 ч. ложка соли
- 300 г муки
- 0,5 ч. ложки разрыхлителя
- 200 г сыра сулугуни
- 1 яйцо (для начинки с сыром)
- 300 г фарша (для начинки с мясом)
- Специи по вкусу (для начинки с мясом)
- 1 луковица (для начинки с мясом)
Приготовление:
В миске смешайте кефир, яйцо и масло. Добавьте сахар, соль, муку и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Разделите тесто на две части и сформируйте из них два колобка. Накройте их и оставьте на 15-20 минут.
Для начинки с сыром смешайте сыр сулугуни с яйцом и немного соли. Сформируйте шар.
Для начинки с мясом смешайте фарш с луком, специями и солью. Проделайте те же шаги, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.
Раскатайте один из колобков теста в круглую лепешку. Выложите начинку с сыром или мясом на половину теста. Закройте начинку второй половиной теста и приплюсните края. Раскатайте лепешку до желаемой толщины.
Нагрейте сковороду без масла и выложите на нее хачапури, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова. Жарьте по 5-7 минут с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.
Повторите процесс с оставшимся тестом и начинкой.
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