Знаменитый ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился историей не только давнего блюда, но и раскрыл секреты ее приготовления.

На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил сделать изумительное блюдо из рыбы, которую нужно лишь правильно засолить.

Ингредиенты:

100 г свежего лосося

40 г крупной соли

5 г сахара

10 г свежего укропа

Цедра половины лимона

20 г водки

3 г микса перцев

Приготовление:

Подготовьте лосось: зачистите его от кожи и костей, если они есть. В миске смешайте соль и сахар, натрите цедру лимона на терке, нарежьте укроп мелко, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте к смеси соли и сахара цедру лимона и мелко нарезанный укроп.

Положите лосося в плоскую посуду или на пленку, так чтобы кожа была снизу. Посыпьте смесью соли, сахара, цедры лимона и укропа.

Полейте лосося водкой, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Накройте рыбу пленкой или пергаментом.

Поставьте в холодильник на 12 часов для соления. Периодически переворачивайте рыбу, чтобы соль равномерно пропитывала мясо.

После соления аккуратно выньте лосося из посуды и хорошо промойте холодной водой. Обсушите рыбу бумажным полотенцем. Нарежьте на тонкие ломтики и подавайте.

При подаче можно украсить свежим укропом и лимонными дольками. "Мастер Шеф" Хименес-Браво также посоветовал, готовый гравлакс можно подавать с хлебом, лавашем или в качестве закуски.

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