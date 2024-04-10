На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил сделать изумительное блюдо из рыбы, которую нужно лишь правильно засолить.
Ингредиенты:
- 100 г свежего лосося
- 40 г крупной соли
- 5 г сахара
- 10 г свежего укропа
- Цедра половины лимона
- 20 г водки
- 3 г микса перцев
Приготовление:
Подготовьте лосось: зачистите его от кожи и костей, если они есть. В миске смешайте соль и сахар, натрите цедру лимона на терке, нарежьте укроп мелко, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте к смеси соли и сахара цедру лимона и мелко нарезанный укроп.
Положите лосося в плоскую посуду или на пленку, так чтобы кожа была снизу. Посыпьте смесью соли, сахара, цедры лимона и укропа.
Полейте лосося водкой, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Накройте рыбу пленкой или пергаментом.
Поставьте в холодильник на 12 часов для соления. Периодически переворачивайте рыбу, чтобы соль равномерно пропитывала мясо.
После соления аккуратно выньте лосося из посуды и хорошо промойте холодной водой. Обсушите рыбу бумажным полотенцем. Нарежьте на тонкие ломтики и подавайте.
При подаче можно украсить свежим укропом и лимонными дольками. "Мастер Шеф" Хименес-Браво также посоветовал, готовый гравлакс можно подавать с хлебом, лавашем или в качестве закуски.
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