Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как просто сделать дома мясной пирог на лаваше.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить сытный пирог с лавашом и мясом, благодаря которому вкус будет не только сочным, но и довольно насыщенным.

Ингредиенты:

3 листа лаваша

750 г фарша индейки

50 г кинзы

100 г зеленого лука

1 ч.л сушеного чеснока

1 ч.л черного перца

1 ч.л паприки

1 ч.л соли

1 ч.л сухих прованских трав

300 г сметаны

3 яйца

200 г моцареллы

Приготовление:

Подготовьте ингредиенты: мелко нарежьте кинзу и зеленый лук, делится "Мастер Шеф" Литвинова. В большой миске смешайте фарш индейки, нарезанную кинзу и лук, сушеный чеснок, черный перец, паприку, соль и сухие прованские травы.

В отдельной миске смешайте сметану, соль и яйца.

Натрите моцареллу на крупной терке.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, нанесите тонкий слой мясного фарша на каждый лист лаваша и заверните их в рулеты. Получится три рулета.

Нарежьте каждый рулет на кусочки высотой, соответствующей вашей разъемной форме.

Выложите кусочки вертикально в форму. Залейте заливкой из сметаны и яиц.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке на протяжении 30 минут.

Достаньте из духовки и посыпьте натертой моцареллой.

Верните в духовку и готовьте еще 10-15 минут, пока моцарелла не растает, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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