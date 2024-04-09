Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить сытный пирог с лавашом и мясом, благодаря которому вкус будет не только сочным, но и довольно насыщенным.
Ингредиенты:
- 3 листа лаваша
- 750 г фарша индейки
- 50 г кинзы
- 100 г зеленого лука
- 1 ч.л сушеного чеснока
- 1 ч.л черного перца
- 1 ч.л паприки
- 1 ч.л соли
- 1 ч.л сухих прованских трав
- 300 г сметаны
- 3 яйца
- 200 г моцареллы
Приготовление:
Подготовьте ингредиенты: мелко нарежьте кинзу и зеленый лук, делится "Мастер Шеф" Литвинова. В большой миске смешайте фарш индейки, нарезанную кинзу и лук, сушеный чеснок, черный перец, паприку, соль и сухие прованские травы.
В отдельной миске смешайте сметану, соль и яйца.
Натрите моцареллу на крупной терке.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, нанесите тонкий слой мясного фарша на каждый лист лаваша и заверните их в рулеты. Получится три рулета.
Нарежьте каждый рулет на кусочки высотой, соответствующей вашей разъемной форме.
Выложите кусочки вертикально в форму. Залейте заливкой из сметаны и яиц.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке на протяжении 30 минут.
Достаньте из духовки и посыпьте натертой моцареллой.
Верните в духовку и готовьте еще 10-15 минут, пока моцарелла не растает, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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