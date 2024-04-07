Представьте, что ваша личная информация с телефона оказалась в чужих руках - такие правила работы могут не соответствовать стандартам онлайн-безопасности и конфиденциальности пользователя.

Поэтому важно знать, как обеспечить защиту личных данных своего телефона в Украине в условиях войны.

Поскольку РФ продолжает агрессию против нашей страны - виртуальное пространство, в частности, на телефонах - также стало полем битвы.

В частности, хакерские операции и фишинговые кампании являются предпочтительным оружием, и они используются для нападения на правительственные веб-сайты, нарушения работы государственных служб или кражи конфиденциальных данных.

Так, специалисты по кибербезопасности советуют украинцам удалить из своих телефонов приложение NewProfilePic. Данная программа позволяет превратить фото в рисунки, но оно запрашивает ваши личные данные.

Не стоит также забывать о запрещенных в Украине российских социальный сетях, таких как ВКонтакте и "Одноклассники". Эти приложение в телефоне могут активно использовать вражеские спецслужбы, поскольку у них есть доступ к серверам.

Популярное приложение для обработки фото FaceApp - его разработали в РФ. Эта программа также требует ваши личные данные, что не есть безопасно в условиях войны.

Почтовые приложения для телефона такие как Mail.Ru - их до сих пор могут скачать украинские пользователи, но стоит помнить, что у ФСБ есть возможность пересматривать переписку пользователей на их платформах.

Это же касается и таких популярных приложений для телефона как Касперский Secure Connection - антивирус, и браузер Yandex.

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