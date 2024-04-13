Важно знать эти хитрости, чтобы успешно вырастить хороший урожай пекинской капусты и не возиться с ней слишком долго.

Для успешного выращивания пекинской капусты важно соблюдать определенные условия. Температура почвы и воздуха не должна опускаться ниже 13 градусов.

Капуста лучше всего развивается при температуре около +20 градусов, при более высокой температуре, например, +25 градусов, она не может сформировать полноценный кочан, так как начинает цветение вместо формирования кочанов. Кроме того, пекинская капуста предпочитает короткий световой день, не более 12 часов, чтобы не тратить силы на цветение.

В большинстве регионов этот овощ высаживают в открытый грунт дважды за сезон — с конца апреля до середины мая и с конца июля до середины августа, когда складываются оптимальные условия для развития пекинской капусты.

Посадка пекинской капусты на рассаду: шаг за шагом

Подготовьте ёмкости: Выберите отдельные стаканчики объёмом 100–200 мл или специальные рассадные кассеты. Наполните их почвой, оставляя свободными 3 см от края.

Сажаем семена: Положите по одному семечку в центр каждого горшочка и насыпьте слой грунта в 2 см сверху. Увлажните поверхность водой из пульверизатора и накройте ёмкости пищевой плёнкой. Поставьте их в тёмное место при температуре 20–22 градуса.

Ухаживаем за рассадой: После появления ростков, снимите плёнку и поставьте горшочки на светлое место. Поливайте рассаду регулярно, не допуская пересыхания грунта.

Пересадка рассады: После появления 4–5 настоящих листьев у растений, они готовы к пересадке на постоянное место. Подготовьте грядку, выкопайте лунки и аккуратно пересаживайте капусту, поливая посадки водой из лейки с насадкой-рассеивателем.

Уход за пекинской капустой: советы

Полив: Увлажняйте почву раз в неделю или чаще в жаркую погоду. Поливайте под корень, чтобы избежать попадания воды на листья.

Рыхление и прополка: Рыхлите почву вокруг растений после каждого полива и удаляйте сорняки, чтобы обеспечить капусте доступ к кислороду и питательным веществам.

Удобрение: Пекинской капусте не требуется подкармливание, так как она быстро накапливает нитраты.

Пекинская капуста созревает через 45–60 дней с момента появления всходов. Когда кочан становится большим и плотным, его можно срезать у самого основания острым ножом. Оставшиеся корневища можно выдернуть из грядки и выбросить в компостную яму.

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