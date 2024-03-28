Опытные огородники поделились хитрым способом посева моркови – даже не придется пропалывать.

Такой способ посева моркови сильно облегчит работу на участке и поможет получить большой урожай.

Итак, если хочется получить большой урожай моркови без прореживания и прополки, то необходимо приобрести семена, прорастить их, а затем взять яичные лотки.

Сначала нужно налить в каждую нишу лотка воды на ¼, сделать отверстия, насыпать питательную и пышную землю.

После этого в каждой ячейке делаем углубление и выкладываем зернышки моркови.

Землю уже с зернышками поливать не нужно.

Когда морковь прорастет, относим лотки на место, где планируется выращивание моркови. Засыпаем землей и приминаем ее. В течение сезона выращивания моркови ее следует в меру поливать.

При этом опытные огородники и фермеры при поливе моркови не ограничиваются использованием только воды. За весь период вегетации они дважды или трижды поливают морковь водой с добавлением поваренной соли.

Благодаря тому, что морковь растет в лотках, прореживать или пропалывать ее от сорняков ее не нужно.

Опытные огородники советуют выбирать для выращивания моркови хорошо освещенный участок.

Морковь не следует выращивать в тени, если хочется получить большие плоды.

Следует помнить, что лучшая температура для посева моркови — до +15°C, в то время как почва должна прогреться до +8°C.

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