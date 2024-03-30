Есть несколько лайфхаков, которые помогут ускорить созревание картофеля и уберегут их от замерзания во время холодов.

Некоторые сорта картофеля могут не дозревать до наступления холодов. При понижении температуры ниже нуля градусов, крахмал в клубнях превращается в сахар, делая картофель непригодным к употреблению. Именно поэтому картофель не только собирают до наступления холодов, но и сажают пораньше.

Чтобы избежать потерь урожая, можно ускорить созревание картофеля. Стоит также понимать, уборку клубней следует начинать после высыхания ботвы, что является признаком завершения процесса созревания. Если отложить сбор, картофель начнет портиться прямо в почве.

Как ускорить вызревание картофеля:

Сначала вы можете заняться опрыскиванием хлоратом магния. В случае частых дождей, туманов и резкого похолодания с высокой влажностью воздуха, зеленую массу картофеля можно опрыскивать хлоратом магния. Это помогает ускорить созревание ботвы, что позволяет клубням быстрее достигнуть зрелости.

Опрыскивание медным купоросом. Если до наступления заморозков остается еще несколько недель, а ботва продолжает активно расти, можно использовать раствор медного купороса для опрыскивания. Это поможет не только ускорить созревание, но и защитить растения от грибковых заболеваний и вредителей.

Обработка суперфосфатом способствует быстрому созреванию клубней. Для этого его растворяют в воде и опрыскивают зеленую массу картофеля. Этот метод позволяет ускорить процесс созревания и улучшить качество урожая.

Чтобы в следующем сезоне избежать проблем с созреванием, можно посадить разные сорта картофеля с различными сроками созревания, например, ранние и поздние сорта.

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