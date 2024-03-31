Чтобы получить хороший урожай моркови в конце сезона, следует использовать эти советы для правильной посадки.

При посеве моркови важно учитывать время года и температурные условия. Посевы могут начинаться уже весной, когда почва прогреется до 3-4 градусов тепла. Но оптимальная температура для посева - когда почва прогреется до минимум 8 градусов, а дневная температура составит 15 градусов и выше. То есть, проще всего садить ее конце апреля.

Морковь можно сажать и в июне, что позволит собрать урожай осенью. При выборе семян стоит обращать внимание на сроки созревания, устойчивость к болезням и погодным условиям, а также на размер корнеплода.

Место для посадки следует выбирать хорошо освещенное и защищенное от тени высоких растений и построек. За 2-3 недели до посева необходимо тщательно перекопать грядку на штык лопаты, удалив корни сорняков и разбив земляные комки.

Почву следует насытить питательными веществами, добавив на 1 квадратный метр 10-литровое ведро компоста или перепревшего навоза, по одному стакану древесной золы и костной муки. Если почва тяжелая и глинистая, можно добавить 5 литров сухого речного песка или торфа для улучшения воздухопроницаемости.

Перед посевом необходимо еще раз перекопать грядку, чтобы компоненты хорошо перемешались, и разровнять поверхность граблями. Семена моркови можно замочить перед посевом в теплой воде, что ускорит прорастание.

Бороздки для посадки следует делать на расстоянии до 20 см друг от друга. Семена раскладываются на расстоянии всего нескольких см друг от друга и засыпаются грунтом, после чего поверхность уплотняется ладонью и поливается теплой водой из лейки. После полива грядку можно укрыть пленкой или нетканым материалом для создания парникового эффекта, который поможет ускорить прорастание семян.

Всходы моркови появятся через 1-3 недели в зависимости от качества семян и температуры почвы. Как только всходы появятся, укрытие следует снять, чтобы предотвратить загнивание растений под воздействием высокой влажности.

Для ухода за морковью важно проводить прореживание всходов и подкармливать растения. Примерно через 2 недели после появления всходов необходимо выдернуть лишние ростки, оставив между морковками расстояние 4 см. Поливать морковь следует регулярно, чтобы предотвратить пересыхание грунта.

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