На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как делать нежные сырники с цедрой и манкой, что сделает их особенно мягкими, но с хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
- 300-400 г кисломолочного творога
- 1 яйцо (желток)
- 1 ст. ложка сахара
- 1/2 ч. ложки ванильного сахара
- 1,5 ст. ложки манки
- 1 ст. ложка кукурузного крахмала
- Цедра апельсина
Приготовление:
В миске соедините творог, желток, сахар, ванильный сахар, манку, крахмал и цедру апельсина. Хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Сформируйте небольшие сырники из полученной массы.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавила, обжаривайте сырники по 5-7 минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и не будут готовы внутри.
Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Подавайте сырники теплыми. Можно подать со сметаной, джемом или свежими ягодами, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.
Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.
Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.