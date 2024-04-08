Знаменитый ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво предложил простой рецепт сырников с манкой.

На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как делать нежные сырники с цедрой и манкой, что сделает их особенно мягкими, но с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

300-400 г кисломолочного творога

1 яйцо (желток)

1 ст. ложка сахара

1/2 ч. ложки ванильного сахара

1,5 ст. ложки манки

1 ст. ложка кукурузного крахмала

Цедра апельсина

Приготовление:

В миске соедините творог, желток, сахар, ванильный сахар, манку, крахмал и цедру апельсина. Хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Сформируйте небольшие сырники из полученной массы.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавила, обжаривайте сырники по 5-7 минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и не будут готовы внутри.

Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Подавайте сырники теплыми. Можно подать со сметаной, джемом или свежими ягодами, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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