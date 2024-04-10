Когда вы в последний раз полностью выключали телефон, а затем включали его снова

О перезагрузке телефона обычно возникает, когда вы испытываете задержки, некорректную работу приложений и другие дефекты программного обеспечения.

Вы можете сравнить перезагрузку телефона с заменой масла в машине - это не обязательно, но после каждых нескольких тысяч километров пробега обновление может означать кардинальную разницу в производительности.

В случае с телефоном перезапуск может устранить все фоновые приложения, проблемы с нагревом, проблемы с памятью и проблемы с сигналом вызова — даже если это только на короткий срок.

Самое главное, вы даете устройству новый старт, что приводит к более плавной работе и более медленному сокращению времени автономной работы.

Однако уже прошло время, когда многим телефонам и компьютерам требовались частые перезагрузки для бесперебойной работы, как можно было ожидать в то время.

Перезагрузка телефона стала обычной практикой, частью жизни этого устройства и столь же естественной для нас, как ходьба, поставив одну ногу перед другой.

Некоторые из нас еще не избавились от этой привычки, но правда в том, что наши современные телефоны, управляемые операционной системой, сделали большой шаг вперед и вообще не требуют частых перезагрузок.

Современные телефоны, планшеты и компьютеры рассчитаны на длительную работу без необходимости частой перезагрузки. Современные операционные системы телефонов переходят в режим сна, когда они не используются активно.

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