Пекинская капуста является прекрасным ингредиентом для различных салатов, которые можно приготовить и для праздничного стола и для домашнего ужина – все зависит от ингредиентов.

Пекинская капуста благодаря своей нежной текстуре и легкому вкусу вошла в мир кулинарии, подарив свежесть и пользу большому количеству блюд.

Из пекинской капусты готовят борщи, голубцы, всевозможные горячие закуски и чаще всего – салаты.

Экспериментируя с ингредиентами и заправками, салат из пекинской капусты можно приготовить обыденным, а можно изысканным и праздничным.

Рецепт легкого салата из пекинской капусты.

Но есть и такие салаты из пекинской капусты, которые подходят для любого стола – и для того, чтобы порадовать гостей и чтобы разнообразить обычный рацион.

Один из таких рецептов – это салат из пекинской капусты и крабовыми палочками.

Ингредиенты понадобятся следующие: небольшая пекинская капуста, упаковка крабовых палочек, банка консервированной кукурузы, 1 средняя белая луковица, зеленый лук, майонез, а также соль и перец по вкусу.

Рецепт легкого салата из пекинской капусты.

Пекинскую капусту необходимо нашинковать, а крабовые палочки и лук порезать кубиками. Зеленый лук следует измельчить.

Капусту, крабовые палочки, лук, зеленый лук совмещаем с консервированной кукурузой, добавляем соль, перец и майонез. Перемешиваем и можно угощаться!

По желанию, майонез можно соединить со сметаной.

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