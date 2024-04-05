Если обычный омлет на завтрак уже надоел, предлагаем приготовить его по этому интересному и простому рецепту.

Такой омлет с нежной начинкой наполнит с утра энергией и хорошим настроением, пишет Politeka.net.

«Предлагаю добавить один ингредиент, который изменит вкус», – отметила фудблогер «Daria dish».

На одну порцию такого омлета понадобятся следующие ингредиенты: 2 яйца, 5 ст.л молока, соль, перец, 2 кусочка тостового сыра.

Ход приготовления нежного омлета на завтрак следующий: взбиваем яйца со специями и молоком.

Следующие шаги – разогреваем хорошо сковороду, добавляем сливочное масло и выливаем яйца, накрываем крышкой.

«Подбираем бортики омлета, выкладываем сыр, накрываем крышкой и еще на 2 мин и выключаем», – прокомментировала фудблогер ход приготовления омлета на завтрак.

Рецепт нежного омлета на завтрак по-новому.

Кулинар также подчеркнула, что такой омлет захочется готовить неоднократно.



Напомним, что яйца – это отличный источник белка. Лучшее и самое полезное яйцо сваренное в мешочек или яйцо пашот.

Специалисты утверждают, что белок в таких яйцах легче усваивается, а аминокислоты более сохранены из-за меньшего воздействия температуры.

Рецепт нежного омлета на завтрак по-новому.

Яйца содержат много витаминов, минералов и питательных веществ, включая калий, фолиевую кислоту, положительно влияющие на функционирование сердечной мышцы.

Имея новые подтверждения по поводу холестерина, Британский фонд сердца отменил свою рекомендацию от 2007 года - ограничивать потребление яиц до трех в неделю.

Последние новости Украины:

Гениальный рецепт быстрого завтрака, который не надоест: сочетание пользы и вкуса.

Ольга Сумская раскрыла секрет пышного омлета на завтрак.

Рецепт интересного завтрака из простых ингредиентов: объедение за 5 минут.