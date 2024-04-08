Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как подготовиться к шашлыкам и выбрать вкусное дополнение.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом изумительных фаршированных грибов, которые идеально подходят для шашлыка.

Ингредиенты:

0,5 кг шампиньонов

300 г фарша из индейки

30 г зеленого лука

15 г кинзы

3-4 ст. ложки растительного масла

3-4 ст. ложки соевого соуса

1/2 чайной ложки сушеного чеснока

Шампуры из нержавеющей стали

Фольга

Красный уголь или любой другой вид угля для мангала

Приготовление:

Осторожно выньте ножки из шампиньонов, оставив только шляпки, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите шляпки на тарелку.

Приготовление начинки:

В миске смешайте фарш из индейки, мелко нарезанный зеленый лук, измельченную кинзу, соль и перец по вкусу.

Фарширование шампиньонов:

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, наполните каждую шляпку фаршем, равномерно распределяя его по всей поверхности.

Маринад для шампиньонов:

В небольшой миске смешайте растительное масло, соевый соус и сушеный чеснок.

Поместите фаршированные шампиньоны в маринаде, обеспечивая равномерное покрытие. Дайте им постоять в маринаде около 15-20 минут.

Разогрейте угли на мангале до состояния готовности. Нанизывайте шампуры на шампуры из нержавеющей стали.

Заверните каждый шампур в фольгу. Положите шампуры на решетку мангала и жарьте около 20-25 минут, периодически переворачивая, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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