Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом изумительных фаршированных грибов, которые идеально подходят для шашлыка.
Ингредиенты:
- 0,5 кг шампиньонов
- 300 г фарша из индейки
- 30 г зеленого лука
- 15 г кинзы
- 3-4 ст. ложки растительного масла
- 3-4 ст. ложки соевого соуса
- 1/2 чайной ложки сушеного чеснока
- Шампуры из нержавеющей стали
- Фольга
- Красный уголь или любой другой вид угля для мангала
Приготовление:
Осторожно выньте ножки из шампиньонов, оставив только шляпки, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Выложите шляпки на тарелку.
Приготовление начинки:
В миске смешайте фарш из индейки, мелко нарезанный зеленый лук, измельченную кинзу, соль и перец по вкусу.
Фарширование шампиньонов:
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, наполните каждую шляпку фаршем, равномерно распределяя его по всей поверхности.
Маринад для шампиньонов:
В небольшой миске смешайте растительное масло, соевый соус и сушеный чеснок.
Поместите фаршированные шампиньоны в маринаде, обеспечивая равномерное покрытие. Дайте им постоять в маринаде около 15-20 минут.
Разогрейте угли на мангале до состояния готовности. Нанизывайте шампуры на шампуры из нержавеющей стали.
Заверните каждый шампур в фольгу. Положите шампуры на решетку мангала и жарьте около 20-25 минут, периодически переворачивая, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.
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