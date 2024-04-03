По мере того, как мы используем смартфоны все чаще и дольше, они могут не только терять заряд батареи, скапливать лишние данные, но и требуют тщательной очистки от накопившегося мусора. Следует знать, какие именно файлы следует активно убирать со смартфона время от времени.

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В первую очередь речь об очитке кэша, ведь он содержит накопленные данные, которые помогают приложениям работать быстрее. Однако, с течением времени кэш может накапливаться и занимать лишнее место на устройстве. Регулярно очищайте эти данные через настройки управления приложениями на вашем устройстве. Заходите в настройках в каждое приложение и удаляйте данные по отдельности.

Просмотрите свои файлы и удалите те, которые вам больше не нужны. Это могут быть устаревшие фотографии, видеозаписи, аудиозаписи и другие файлы, которые занимают место на устройстве. Также часто на устройстве копятся дубликаты фото, видео, скриншотов.

Обязательно проверьте папку "Загрузки" на вашем устройстве и удалите файлы, которые вам больше не нужны.

Просмотрите список установленных приложений на вашем устройстве и удалите те, которые вы больше не используете или которые занимают слишком много места.

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Приложения для общения, которыми вы больше всего пользуетесь, могут накапливать большое количество файлов, таких как фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения. Очистить лишние данные также можно в личных настройках, диалогах с собеседниками и в глобальных настройках.

Существуют приложения, которые могут помочь вам автоматически очистить устройство от мусорных файлов и освободить место на нем. Однако выбирайте лишь проверенные приложения и убедитесь, действительно ли они очищают смартфон, а не воруют ваши данные.

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