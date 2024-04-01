Багато користувачів можуть зіткнутися із ситуацією, коли їхні телефони починають гальмувати чи зависати.

У цьому випадку більшості з них нічого не залишається, як вдатися до повного скидання телефону.

Здається, це гарна ідея. Тим не менш, користувачі телефонів не розуміють, як скинути налаштування iPhone до заводських, головним чином тому, що вони не робили цього раніше.

Що ще важливіше, вони побоюються, що дані на телефонах iPhone можуть бути пошкоджені внаслідок їхньої помилкової роботи.

Скидання телефону до заводських налаштувань – це настільки простий спосіб повністю перезавантажити пристрій, що його можна виконати вдома безкоштовно.

Якщо телефон iPhone раптово починає працювати повільно або нагрівається без причини, спробуйте виконати скидання телефону до заводських налаштувань.

Дії звичайного перезавантаження iPhone з функцією Face ID.

Утримуйте одночасно кнопку зменшення/збільшення гучності та бічну кнопку (збільшення гучності також працює, але при цьому можна випадково зробити знімок екрану, тому кнопка вниз простіша).

Зачекайте, доки не з'явиться повзунок вимкнення , перетягніть його праворуч, щоб вимкнути iPhone.

Після вимикання телефону зачекайте близько 30 секунд, перш ніж знову натиснути та утримувати бічну кнопку.

Щоб виконати повний скидання телефонів iPhone до заводських налаштувань , ви можете зробити це прямо з налаштувань. У цьому випадку ви повинні запам'ятати пароль свого iPhone та заздалегідь зробити резервну копію.

Відкрийте «Установки» > «Основні» > «Перенесення або скидання налаштувань iPhone» > «Видалити весь вміст та налаштування» . Введіть пароль, щоб розпочати видалення всіх даних на iPhone.

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