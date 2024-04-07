Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать этот рецепт рыбы без особых усилий.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать идеальный ужин с рыбой, на который надо потратить менее чем полчаса, поскольку этот вариант не требует особых затрат.

1 средняя скумбрия (около 500 г)

1/2 апельсина (цедра и сок)

1 столовая ложка французской горчицы

1 столовая ложка соевого соуса

1/5 чайной ложки соли

25 грамм апельсинового сока

1 зубчик чеснока

Инструкции:

Подготовьте скумбрию, разрежьте ее по хребту и раскройте пополам. Отрежьте косточки возле плавника и удалите все кости. Разрежьте рыбу ножницами вдоль хребта, чтобы она была разделена на две половины, и переверните каждую половину кожей вверх, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В миске смешайте цедру и сок половины апельсина, французскую горчицу, соевый соус, соль, апельсиновый сок и прессованный чеснок. Тщательно перемешайте.

Положите скумбрию в миску с маринадом и оставьте на 15-20 минут, чтобы рыба пропиталась ароматами.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, нагрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Выложите скумбрию на противень, застеленный фольгой, кожей вниз. Запекайте 10 минут.

Переверните скумбрию кожей вверх и продолжайте запекать еще 5 минут, пока рыба не станет золотисто-коричневой и не будет готова.

Подавайте скумбрию горячей, политую соусом из маринада, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

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