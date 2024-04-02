Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные оладьи из кукурузы и цветной капусты.
Для приготовления оладий из кукурузы и цветной капусты участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет такие ингредиенты:
- кукуруза консервированная – 300 г
- капуста цветная – 200 г
- мука – 100 г
- яйца – 3 шт.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
- зелень (укроп и зеленый лук)
Подавать такие оладьи звезда "Мастер Шеф" советует вместе со сметанно-чесночным соусом, для которого нам понадобятся:
- сметана жирностью 15-20% – 5 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- вода – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- зелень (укроп или петрушка)
Соцветия цветной капусты нарезаем на мелкие кусочки. Яйца взбиваем вилкой, как на омлет.
В большой миске "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк смешивает нарезанную цветную капусту, консервированную кукурузу, муку с разрыхлителем, взбитые яйца и все перемешивает до однородности. Затем добавляем мелко нарезанный зеленый лук, укроп, соль и перец по вкусу и снова все хорошо перемешиваем.
Жарим оладьи, как обычно, на разогретой сковороде с добавлением растительного масла на среднем огне с обеих сторон.
Чтобы приготовить сметанно-чесночный соус к оладьям, "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк просто смешивает сметану с соевым соусом, водой, натертым чесноком и мелко нарезанной зеленью.
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