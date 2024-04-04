Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как просто и быстро приготовить куриные биточки, чтобы они остались сочными.

Звезда "Мастер Шеф" раскрыла секрет, как сделать так, чтобы мясо осталось нежным, сочным и при этом имело аппетитную золотистую корочку, даже без муки и панировки.

Для приготовления сочных куриных биточков звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

соль и перец – по вкусу

2 яйца

2 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. крахмала (подойдет и кукурузный, и картофельный) + 2 ст.л. воды

3 зубчика чеснока

1 ч.л. перец

Куриное филе "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает пластины, хорошо отбивает и добавляет соль.

Крахмал разводим в холодной воде – он хорошо размягчает мясо (не только курицу) и делает аппетитную корочку и цвет.

В миске звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает до однородности яйца, натертый чеснок, соевый соус, паприку, перец, а также разведенный крахмал. Окунаем в этот маринад кусочки курицы и оставляем мариноваться на 20 минут.

Жарим куриные биточки на разогретой сковороде с добавлением растительного масла на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны, чтобы получилась аппетитная золотистая корочка.

"Готовьте больше, потому что расходятся быстро", – советует финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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