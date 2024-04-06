В этот раз на своей странице в Instagram финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусные и нежные куриные котлетки в сливочном соусе.

Для приготовления таких котлет звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:

куриный фарш – 1 кг

чеснок – 7 зубчиков (натертый или измельченный)

сухари – 4 ст.л.

манка – 2 ст.л.

свежий базилик измельченный – 4 ст.л.

паприка – 0,5 ст.л.

лук – 1 шт.

сливочное масло – 40 г

мука – 1 ст.л.

бульон или вода – 400 мл

сливки – 250 мл

соль и перец – по вкусу

горчица – 1 ч.л.

В большой миске "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает куриный фарш с четырьмя зубчиками чеснока, базиликом, манкой, сухарями, добавляет соль и перец. Хорошо перемешиваем и отбиваем фарш.

Руками, смоченными водой или смазанными растительным маслом, формируем котлетки небольшого размера. Сначала обжариваем котлеты на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистости и снимаем с сковороды.

На сковороде, где жарились котлеты, обжариваем мелко нарезанный лук и чеснок (3 зубчика) с добавлением сливочного масла в течение 2 минут. После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет муку и продолжает готовить, помешивая.

Затем заливаем все бульоном или водой, а также сливками, добавляем соль, перец, паприку, горчицу и хорошо все перемешиваем. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает предварительно обжаренные котлетки в соус и продолжает их готовить на малом огне примерно 20 минут.

Перед подачей посыпаем котлетки свежим базиликом.

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