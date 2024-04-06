В этот раз на своей странице в Instagram финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусные и нежные куриные котлетки в сливочном соусе.
Для приготовления таких котлет звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:
- куриный фарш – 1 кг
- чеснок – 7 зубчиков (натертый или измельченный)
- сухари – 4 ст.л.
- манка – 2 ст.л.
- свежий базилик измельченный – 4 ст.л.
- паприка – 0,5 ст.л.
- лук – 1 шт.
- сливочное масло – 40 г
- мука – 1 ст.л.
- бульон или вода – 400 мл
- сливки – 250 мл
- соль и перец – по вкусу
- горчица – 1 ч.л.
В большой миске "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает куриный фарш с четырьмя зубчиками чеснока, базиликом, манкой, сухарями, добавляет соль и перец. Хорошо перемешиваем и отбиваем фарш.
Руками, смоченными водой или смазанными растительным маслом, формируем котлетки небольшого размера. Сначала обжариваем котлеты на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистости и снимаем с сковороды.
На сковороде, где жарились котлеты, обжариваем мелко нарезанный лук и чеснок (3 зубчика) с добавлением сливочного масла в течение 2 минут. После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет муку и продолжает готовить, помешивая.
Затем заливаем все бульоном или водой, а также сливками, добавляем соль, перец, паприку, горчицу и хорошо все перемешиваем. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает предварительно обжаренные котлетки в соус и продолжает их готовить на малом огне примерно 20 минут.
Перед подачей посыпаем котлетки свежим базиликом.
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