Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила простой рецепт пирога, который удобно сделать дома на выходных вместе с детьми и без долгой подготовки. Благодаря лавашу, тесто можно не делать, подмечает Литвинова.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

  • 300 грамм лаваша;
  • 300 грамм сыра (9%);
  • 700 грамм кефира;
  • 5 яиц;
  • 40 грамм сливочного масла;
  • 1 чайная ложка орегано;
  • 1 чайная ложка соли.

Инструкции:

Нарежьте лаваш по ширине формы и распределите его в форме так, чтобы он покрывал ее дно и бока, образуя "гармошку". Фиксируйте край лаваша стаканом, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В миске смешайте кефир, тертый сыр, яйца, растопленное сливочное масло, орегано и соль. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, наполните "гармошку" заливкой так, чтобы сыр был равномерно распределен внутри лаваша.

Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут.

После приготовления дайте пирогу немного остыть перед подачей, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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