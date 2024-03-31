Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила простой рецепт пирога, который удобно сделать дома на выходных вместе с детьми и без долгой подготовки. Благодаря лавашу, тесто можно не делать, подмечает Литвинова.
Ингредиенты:
- 300 грамм лаваша;
- 300 грамм сыра (9%);
- 700 грамм кефира;
- 5 яиц;
- 40 грамм сливочного масла;
- 1 чайная ложка орегано;
- 1 чайная ложка соли.
Инструкции:
Нарежьте лаваш по ширине формы и распределите его в форме так, чтобы он покрывал ее дно и бока, образуя "гармошку". Фиксируйте край лаваша стаканом, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
В миске смешайте кефир, тертый сыр, яйца, растопленное сливочное масло, орегано и соль. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, наполните "гармошку" заливкой так, чтобы сыр был равномерно распределен внутри лаваша.
Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут.
После приготовления дайте пирогу немного остыть перед подачей, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.
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