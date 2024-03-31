Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать нежный пирог на лаваше.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила простой рецепт пирога, который удобно сделать дома на выходных вместе с детьми и без долгой подготовки. Благодаря лавашу, тесто можно не делать, подмечает Литвинова.

Ингредиенты:

300 грамм лаваша;

300 грамм сыра (9%);

700 грамм кефира;

5 яиц;

40 грамм сливочного масла;

1 чайная ложка орегано;

1 чайная ложка соли.

Инструкции:

Нарежьте лаваш по ширине формы и распределите его в форме так, чтобы он покрывал ее дно и бока, образуя "гармошку". Фиксируйте край лаваша стаканом, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В миске смешайте кефир, тертый сыр, яйца, растопленное сливочное масло, орегано и соль. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, наполните "гармошку" заливкой так, чтобы сыр был равномерно распределен внутри лаваша.

Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут.

После приготовления дайте пирогу немного остыть перед подачей, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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