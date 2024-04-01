Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила украинцам простой и еще более вкусный рецепт популярного блюда.

В этот раз на своей странице в Instagram финалистка шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить котлеты по-киевски с секретным ингредиентом.

"Уверяю, такую ​​вы еще точно не готовили", - подчеркнула финалистка "Мастер Шеф".

Ольга Рябенко решила добавить в начинку котлет по-киевски немного плавленого сыра – и получилось очень вкусно, сочно и ароматно.

Для приготовления котлет звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

сливочное масло – 120 г

сыр плавленый – 150 г

укроп – 50 г

яйца – 4 шт.

мука – 200 г

панировочные сухари – 200 г

соль и перец

растительное масло для фритюра

Куриное филе "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает пополам, как на видео, накрывает пищевой пленкой, отбивает, добавляет соль и перец.

Для начинки сливочное масло смешиваем до однородности с плавленым сыром и мелко нарезанным укропом, заворачиваем эту массу в пленку и кладем в холодильник. Когда она застынет, нарезаем на кусочки и заворачиваем их в филе, формируя котлеты.

В одну миску насыпаем муку, в другой взбиваем яйца, а в третью насыпаем панировочные сухари. Обваливаем каждую котлету в муке, яйце и сухарях и жарим их на хорошо разогретом растительном масле до золотистого цвета со всех сторон.

После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает котлеты в форму для запекания, накрывает их фольгой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Подавать котлеты по-киевски лучше всего с картофельным пюре.

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