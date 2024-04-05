В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом блюда, которое заменит голубцы.

Звезда "Мастер Шеф" показала, как приготовить невероятно вкусную и оригинальную на вид капустную улитку.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

филе индейки (можно брать любое другое мясо) – 0,5 кг

капуста – 1 большая

лук – 2 шт.

морковь 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

томаты пелати - 1 банка

булгур (можно заменить на рис) – 150 г

соль, перец, паприка, сушеный чабрец

Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит зажарку. Для этого лук нарезаем кубиком, в морковь и чеснок натираем на терке. В мисочку откладываем чеснок, а также немного моркови и лука.

Остальный лук Мирослава Пекарюк обжаривает до желтого цвета, затем добавляет морковь, еще немного обжаривает и эту зажарку смешивает с сырыми овощами в мисочке.

Томаты перебиваем блендером до однородной консистенции. Из мяса делаем фарш. Звезда "Мастер Шеф" смешивает фарш, ранее подготовленные овощи, булгур, 2-3 ст.л томатов, соль и перец, паприку, мелко нарезанную петрушку и все перемешивает.

Из капусты вырезаем кочерыжку, варим ее до такого состояния, чтобы листья легко отходили от капусты. Разбираем капусту на листья и даем ей немного остыть. Каждый лист звезды "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк разрезает пополам, вырезает грубую часть, выкладывает начинку и заворачивает, но не как голубцы, а просто в трубочки.

В форму для запекания, смазанную растительным маслом, по спирали выкладываем капустные трубочки. Заливаем улитку соусом (томаты пелати + вода + соль и чабрец), накрываем пергаментом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Последние новости Украины:

Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт простого и вкусного блюда с грибами.

Никто не поверит, что это просто лук: вкусный рецепт от победительницы "Мастер Шеф".

Как приготовить запеканку, которую будут просить еще: победительница "Мастер Шеф" дала рецепт.