Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную выпечку к чаю.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что нужно для идеальной ленивой ватрушки. Кулинар поделилась в социальной сети также секретами приготовления без долгой подготовки для выпекания.

Для теста:

2 яйца

100 г сахара

щепотка соли

65 г подсолнечного масла

50 г молока

130 г муки

7 г разрыхлителя

Для начинки:

250 г сыра (9%)

70 г сахара

15 г крахмала

1 яйцо

Взбейте яйца с сахаром до образования пены. Добавьте молоко и подсолнечное масло. Постепенно добавьте смешанные сухие ингредиенты (муку, соль, разрыхлитель) и тщательно перемешайте до получения однородного теста, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите тесто в форму, предварительно застеленную пергаментом.

Для начинки взбейте сыр, сахар, крахмал и яйцо до получения однородной массы. Переложите начинку в кондитерский мешок.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выдавите творожную начинку вдоль периметра теста и по центру, как показано на видео. Делайте это медленно и равномерно, чтобы начинка распределилась равномерно.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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