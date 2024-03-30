Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что нужно для идеальной ленивой ватрушки. Кулинар поделилась в социальной сети также секретами приготовления без долгой подготовки для выпекания.
Для теста:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- щепотка соли
- 65 г подсолнечного масла
- 50 г молока
- 130 г муки
- 7 г разрыхлителя
Для начинки:
- 250 г сыра (9%)
- 70 г сахара
- 15 г крахмала
- 1 яйцо
Взбейте яйца с сахаром до образования пены. Добавьте молоко и подсолнечное масло. Постепенно добавьте смешанные сухие ингредиенты (муку, соль, разрыхлитель) и тщательно перемешайте до получения однородного теста, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Выложите тесто в форму, предварительно застеленную пергаментом.
Для начинки взбейте сыр, сахар, крахмал и яйцо до получения однородной массы. Переложите начинку в кондитерский мешок.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выдавите творожную начинку вдоль периметра теста и по центру, как показано на видео. Делайте это медленно и равномерно, чтобы начинка распределилась равномерно.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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