Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как удивить близких вкусным блюдом на обед и не возиться при этом долгое время на кухне.

Ингредиенты:

Свинина (любая мясная часть) — 150-250 г

Соль и перец по вкусу

Мука — 150 г

Паприка — 10 г

Яйцо — 1 шт.

Панировочные сухари — 150 г

Помидоры черри — 150 г

Пряные травы (кинза, базилик, петрушка) — 20 г

Редис — 20 г

Филе апельсина — 1 шт.

Оливковое масло — 10-15 мл

Сок апельсина

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отбить мясо на доске, предварительно накрыв его пищевой пленкой. Посолить и поперчить по вкусу, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Погружать мясо сначала в муку, смешанную с паприкой, затем во взбитое яйцо и панировочные сухари.

Жарить шницель на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

Для салата: помидоры черри нарезать пополам, добавить нарезанные редис, филе апельсина и нарезанные зелень, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Посолить и поперчить.

Для заправки смешать лимонный сок, оливковое масло и апельсиновый сок. Заправить салат, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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