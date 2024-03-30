Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как удивить близких вкусным блюдом на обед и не возиться при этом долгое время на кухне.
Ингредиенты:
- Свинина (любая мясная часть) — 150-250 г
- Соль и перец по вкусу
- Мука — 150 г
- Паприка — 10 г
- Яйцо — 1 шт.
- Панировочные сухари — 150 г
- Помидоры черри — 150 г
- Пряные травы (кинза, базилик, петрушка) — 20 г
- Редис — 20 г
- Филе апельсина — 1 шт.
- Оливковое масло — 10-15 мл
- Сок апельсина
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Отбить мясо на доске, предварительно накрыв его пищевой пленкой. Посолить и поперчить по вкусу, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Погружать мясо сначала в муку, смешанную с паприкой, затем во взбитое яйцо и панировочные сухари.
Жарить шницель на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
Для салата: помидоры черри нарезать пополам, добавить нарезанные редис, филе апельсина и нарезанные зелень, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Посолить и поперчить.
Для заправки смешать лимонный сок, оливковое масло и апельсиновый сок. Заправить салат, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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