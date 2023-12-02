На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил реепт нежной курицы с медом. По словам кулинара, данное блюдо легко готовить и оно понравится большинству любителей рецептов с ананасами.

"Любители сочного мяса здесь? Как насчет хрустящих и вкусных куриных крылышек? Вкус, который не забудете никогда. Всего 30 минут времени – и блюдо готово!" - делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Вот его подход к приготовлению этого блюда:

Ингредиенты:

Куриные крылья: 500–700 г

Чеснок: 2–3 шт.

Соевый соус: 20 мл

Оливковое масло: 25 мл

Куркума: 5–6 ст. л.

Мед: 2 ст. л.

Соль и перец: по вкусу

Свежий ананас: 200 г

Приготовление:

Надрезать куриные крылья и выложить их в миску, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Посыпать нарезанным чесноком, полить соевым соусом и добавить специи.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, на противне выложить нарезанный ананас. Разместить куриные крылья сверху.

Запекать в духовке при 180 °C до получения золотистой корочки – всего 30 минут, и блюдо готово!

Таким образом "Мастер Шеф" Хименес-Браво предлагает простой и быстрый способ создать вкусные куриные крылья с хрустящей корочкой и неповторимым вкусом.

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