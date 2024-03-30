Такой простой салат с полезной и вкусной пекинской капустой подойдет к любому столу.

Ведь этот салат из пекинской капусты полезный и очень легкий в приготовлении.

«Готовлю такой салат каждый день», - говорит фудблогер «Marina Khvil».

Ингредиенты требуются следующие: пекинская капуста среднего размера, сладкий перец – 3 шт., консервированная кукуруза – 1 б., петрушка, соль и морской перец по вкусу, а также майонез для заправки.

Салат из пекинской капусты.

Ход приготовления салата из пекинской капусты – элементарный.

Овощи промываем и очищаем, где нужно от кожицы и семян. Пекинскую капусту нужно нашинковать, сладкий перец порезать кубиками, петрушку и чеснок мелко порезать.

К нарезанным овощам добавляем консервированную кукурузку, специи, майонез. Все ингредиенты перемешиваем и можно подавать на стол!

Отметим, что в качестве заправки можно объединить майонез со сметаной. Или, по желанию, на скорую руку сделать сметанно-горчичный соус.

Салат из пекинской капусты.

Ингредиенты нужны такие: сметана, 2 столовые ложки дижонской горчицы, 1 столовая ложка лимонного сока; 1 чайная ложка меда; соль и перец по вкусу.

В первую очередь смешайте сметану, горчицу и лимонный сок до получения однородной консистенции. Добавьте мед и продолжайте смешивать, пока мед растворится полностью. Теперь добавьте соль и перец.

Такой соус можно подавать сразу или оставить на время в холодильнике, чтобы ингредиенты лучше соединились.

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