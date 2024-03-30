Ведь этот салат из пекинской капусты полезный и очень легкий в приготовлении.
«Готовлю такой салат каждый день», - говорит фудблогер «Marina Khvil».
Ингредиенты требуются следующие: пекинская капуста среднего размера, сладкий перец – 3 шт., консервированная кукуруза – 1 б., петрушка, соль и морской перец по вкусу, а также майонез для заправки.
Салат из пекинской капусты.
Ход приготовления салата из пекинской капусты – элементарный.
Овощи промываем и очищаем, где нужно от кожицы и семян. Пекинскую капусту нужно нашинковать, сладкий перец порезать кубиками, петрушку и чеснок мелко порезать.
К нарезанным овощам добавляем консервированную кукурузку, специи, майонез. Все ингредиенты перемешиваем и можно подавать на стол!
Отметим, что в качестве заправки можно объединить майонез со сметаной. Или, по желанию, на скорую руку сделать сметанно-горчичный соус.
Салат из пекинской капусты.
Ингредиенты нужны такие: сметана, 2 столовые ложки дижонской горчицы, 1 столовая ложка лимонного сока; 1 чайная ложка меда; соль и перец по вкусу.
В первую очередь смешайте сметану, горчицу и лимонный сок до получения однородной консистенции. Добавьте мед и продолжайте смешивать, пока мед растворится полностью. Теперь добавьте соль и перец.
Такой соус можно подавать сразу или оставить на время в холодильнике, чтобы ингредиенты лучше соединились.
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