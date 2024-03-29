Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать известный салат с домашним соусом к нему. Вкус получится не только очень ярким, но и весьма запоминающимся, благодаря сыру и горчице.
Ингредиенты:
- 200 г салата Ромен
- 200 г куриной грудки
- 100 г помидоров Черри
- 40 г анчоусов
- 5 яиц перепела
- 20 г пармезана
- 30 г сухариков
Для соуса:
- 5 г анчоусов
- 1 зубчик чеснока
- 80 г оливкового масла
- 20 г пармезана
- 1 ч.л. горчицы
- 10 г Вустерширского соуса
- 1 яйцо
Инструкции:
Нарежьте куриную грудку небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до готовности. Остудите и нарежьте на ломтики, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Сварите яйца перепела вкрутую, охладите и обдайте холодной водой, чтобы легче было очищать. Очистите яйца и разрежьте их пополам.
Подготовьте соус: в блендере смешайте анчоусы, чеснок, оливковое масло, пармезан, горчицу, Вустерширский соус и яйцо. Взбейте до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, вымойте и обсушите листья салата Ромен, разрежьте их на более мелкие кусочки.
Порежьте помидоры Черри пополам.
Для подачи: выложите на тарелку листья салата, добавьте сверху кусочки куриной грудки, помидоры Черри, анчоусы, яйца перепела и сухарики. Полейте соусом и посыпьте тертым пармезаном, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.
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