Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать известный салат с домашним соусом к нему. Вкус получится не только очень ярким, но и весьма запоминающимся, благодаря сыру и горчице.

Ингредиенты:

200 г салата Ромен

200 г куриной грудки

100 г помидоров Черри

40 г анчоусов

5 яиц перепела

20 г пармезана

30 г сухариков

Для соуса:

5 г анчоусов

1 зубчик чеснока

80 г оливкового масла

20 г пармезана

1 ч.л. горчицы

10 г Вустерширского соуса

1 яйцо

Инструкции:

Нарежьте куриную грудку небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до готовности. Остудите и нарежьте на ломтики, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Сварите яйца перепела вкрутую, охладите и обдайте холодной водой, чтобы легче было очищать. Очистите яйца и разрежьте их пополам.

Подготовьте соус: в блендере смешайте анчоусы, чеснок, оливковое масло, пармезан, горчицу, Вустерширский соус и яйцо. Взбейте до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, вымойте и обсушите листья салата Ромен, разрежьте их на более мелкие кусочки.

Порежьте помидоры Черри пополам.

Для подачи: выложите на тарелку листья салата, добавьте сверху кусочки куриной грудки, помидоры Черри, анчоусы, яйца перепела и сухарики. Полейте соусом и посыпьте тертым пармезаном, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

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