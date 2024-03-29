Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился универсальным рецептом закуски к столу вместе с пастой.
Ингредиенты:
- 100 г отварной пасты
- 100 г салата айсберг
- 150 г черри
- 80 г жареного бекона
- 100 г кукурузы
- 100 г красной фасоли
- 150 г жареной курицы
- 1 шт авокадо
- 1 шт огурец
- 50 г песто + масло 1:1
Инструкции:
Приготовьте пасту в кипящей подсоленной воде до готовности, следуя инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте стечь, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В большой миске смешайте пасту, нарезанный салат айсберг, черри, нарезанный бекон, кукурузу и красную фасоль.
Добавьте нарезанную жареную курицу, нарезанное авокадо и огурец.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в отдельной миске смешайте песто с оливковым маслом и добавьте к салату. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.
Подавайте паста-салат с курицей, беконом и овощами в качестве самостоятельного блюда на обед или ужин. Вы также можете упаковать его в контейнер и взять с собой на пикник или путешествие.
Этот паста-салат отлично подойдет для тех, кто хочет съесть что-то сытное, но легкое и питательное, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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