Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился универсальным рецептом закуски к столу вместе с пастой.

Ингредиенты:

100 г отварной пасты

100 г салата айсберг

150 г черри

80 г жареного бекона

100 г кукурузы

100 г красной фасоли

150 г жареной курицы

1 шт авокадо

1 шт огурец

50 г песто + масло 1:1

Инструкции:

Приготовьте пасту в кипящей подсоленной воде до готовности, следуя инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте стечь, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В большой миске смешайте пасту, нарезанный салат айсберг, черри, нарезанный бекон, кукурузу и красную фасоль.

Добавьте нарезанную жареную курицу, нарезанное авокадо и огурец.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в отдельной миске смешайте песто с оливковым маслом и добавьте к салату. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.

Подавайте паста-салат с курицей, беконом и овощами в качестве самостоятельного блюда на обед или ужин. Вы также можете упаковать его в контейнер и взять с собой на пикник или путешествие.

Этот паста-салат отлично подойдет для тех, кто хочет съесть что-то сытное, но легкое и питательное, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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