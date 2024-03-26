Рецептом ароматного и вкусного завтрака, который может стать альтернативой сырникам, решила поделиться победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина.
«Завтрак, заполонивший инстаграмм. Можно сделать соленые или сладкие бейглы и добавить любую начинку.... Мне ну очень вкусно», - рассказала победительница «Мастер Шеф», отметив, что это блюдо может стать альтернативой соленым сырникам.
Ингредиенты для приготовления такого завтрака нужны следующие: 350 г – кисломолочного сыра, 1 яйцо + 1 желток, 70-100 г – просеянной муки, 180 г – тертого сыра, пучок укропа, щепотка разрыхлителя, соль, перец.
«Количество муки регулируйте в зависимости от того, насколько влажный творог. У меня был очень влажный, поэтому я добавила 100 г», - объяснила победительница «Мастер Шеф».
Рецепт вкусного завтрака.
Также Валерия Матрохина уточнила, что в свои бейглы она разрыхлитель не добавляла, но если есть желание, чтобы они были более пышными, нужно добавить щепотку.
Итак, совмещаем все ингредиенты и формируем бейглы влажными руками.
Следующий шаг – выкладываем на пергамент и выпекаем в духовке при температуре 180-200 градусов 30 минут.
"Начинка может быть любая, у меня это крем-сыр, соленая рыба и огурец слайсами", - говорит победительница "Мастер Шеф".
Рецепт вкусного завтрака.
Рецепт вкусного завтрака.
Подписчики на страницу Матрохиной оказались в восторге от такого рецепта завтрака:
«Сегодня приготовлю! Выглядят очень аппетитно»,
«По показанию врача должна отказаться от глютена, поэтому беру рецепт на заметку и использую кукурузную муку»,
«Очень аппетитные на вид»,
«Рецепт вкусный и крутой»,
«Какая вкуснятина»,
«Пошла готовить!»,
«Крутой рецепт».
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