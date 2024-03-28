Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво предложил бюджетный вариант пирога для всей семьи. Благодаря простым продуктам готовить долго не придется.

Ингредиенты:

300 г колбаски

200 г твердого сыра

400 г фасоли (лучше использовать консервированную, предварительно ополоснутую)

300 г сметаны

200 г муки

3 яйца

0,5 чайной ложки соды

1 пучок зелени (укроп, петрушка или любая другая зелень на ваш вкус)

1 столовая ложка растительного или оливкового масла

5 г сливочного масла

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте колбаску небольшими кубиками, тертый сыр, и нарежьте зелень, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Протрите муку через сито, чтобы избавить ее от комков.

В большой миске взбейте яйца с солью. Добавьте сметану и тщательно перемешайте.

Постепенно добавьте просеянную муку в яично-сметанный смесь, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Добавьте соду и растительное масло, продолжайте перемешивать.

Добавьте нарезанную зелень, колбаски, твердый сыр и фасоль. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Выложите тесто в форму и разровняйте его.

Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 170-180 °C духовке около 20-25 минут, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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