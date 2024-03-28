Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво предложил бюджетный вариант пирога для всей семьи. Благодаря простым продуктам готовить долго не придется.
Ингредиенты:
- 300 г колбаски
- 200 г твердого сыра
- 400 г фасоли (лучше использовать консервированную, предварительно ополоснутую)
- 300 г сметаны
- 200 г муки
- 3 яйца
- 0,5 чайной ложки соды
- 1 пучок зелени (укроп, петрушка или любая другая зелень на ваш вкус)
- 1 столовая ложка растительного или оливкового масла
- 5 г сливочного масла
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте колбаску небольшими кубиками, тертый сыр, и нарежьте зелень, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Протрите муку через сито, чтобы избавить ее от комков.
В большой миске взбейте яйца с солью. Добавьте сметану и тщательно перемешайте.
Постепенно добавьте просеянную муку в яично-сметанный смесь, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Добавьте соду и растительное масло, продолжайте перемешивать.
Добавьте нарезанную зелень, колбаски, твердый сыр и фасоль. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Выложите тесто в форму и разровняйте его.
Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 170-180 °C духовке около 20-25 минут, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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