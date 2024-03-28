Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом идеального блюда, которое можно приготовить дома. Оно отличается насыщенным вкусом и подойдет как для семейного обеда, так и для ужина в компании друзей, подметила Литвинова.

Ингредиенты:

250 г свинины

20 г растительного масла

200 г лука

250 г моркови

130 г охотничьих колбасок

200 г томатного пюре

300 г свежей капусты

200 г квашеной капусты

3 картофелины

1/2 ч. л. перца

3 лавровых листа

Приготовление:

Нарежьте свинину кубиками. Разогрейте растительное масло в большой сковороде и обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и морковь, жарьте все вместе еще 5-7 минут, помешивая, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте нарезанные охотничьи колбаски и томатное пюре. Подождите, пока мясо и колбаски приобретут аппетитный цвет.

Нарежьте свежую капусту и квашеную капусту, добавьте их к мясу и овощам. Тушите все вместе под крышкой на медленном огне около 1,5-2 часов, пока капуста не станет мягкой.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте нарезанный картофель, перец и лавровые листья. Продолжайте тушить бигос еще около 30 минут, пока картофель не станет мягким.

После приготовления удалите лавровые листья. Подавайте бигос горячим, посыпав сверху зеленью, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.