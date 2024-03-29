Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом вкусного супа, который ей в детстве готовил отец.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить украинский суп огуречник.

Звезд "Мастер Шеф" подчеркнула, что это не рассольник. Огуречник возник вместе с другими овощными народными украинскими первыми блюдами (капустняком, борщом). Со временем к нему добавлялись новые составляющие, прежде всего картофель. А затем с Волыни и Киевщины блюдо распространилось на север на земли современной беларуси и россии.

"Ингредиенты простые, как и сам рецепт, а вкус невероятный", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления постного огуречника участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет такие ингредиенты:

корень сельдерея – 100 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

перловая крупа – 100 г

картофель – 4 шт. средние

квашеные огурцы (большие) – 3 шт. (можно также добавить немного рассола)

копченая паприка, соль, перец, лавровый лист

В кастрюлю звезда "Мастер Шеф" выкладывает корень сельдерея, нарезанный большими кусками, одну целую луковицу и морковь, лавровый лист, предварительно замоченную перловую крупу, заливает все водой и ставит на медленный огонь.

Когда бульон закипит, солим и варим в течение 40 минут. После этого убираем из него вываренные сельдерей, луковицу, морковь и лавровый лист. Добавляем нарезанный кубиком картофель. Отварную морковь нарезаем и возвращаем в бульон.

Вторую луковицу звезда "Мастер Шеф" нарезает кубиком и пассирует до желтого цвета, добавляет копченую паприку и отправляет в бульон. Затем добавляем нарезанные кубиком квашеные огурцы и для насыщенности можно добавить чуть-чуть рассола с них. Еще немного варим – и огуречник готов.

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