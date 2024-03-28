Суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить мягкие чесночные пампушки, которые станут идеальным дополнением к борщу и не только.

Для теста на пампушки звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

дрожжи –7 г сухих или 21 г живых

молоко (теплое) – 300 мл

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л. без горки

сливочное масло или растительное масло – 50 г

мука – 430 г

яйцо – 1 шт.

Для чесночного соуса:

чеснок – 2-3 зуб.

вода – 2 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

соль и перец – по вкусу

укроп

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко просто смешивает теплое молоко с сухими дрожжами, сахаром, солью, маслом, яйцом и просеянной мукой, замешивает тесто, кладет его в миску, смазанную растительным маслом, накрывает и оставляет в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно подошло.

Готовое тесто делим на равные кусочки желаемого размера – это зависит от того, какого размера пампушки вы собираетесь приготовить ("Мастер Шеф" Ольга Рябенко сделала 10 шт.). Формируем шарики и выкладываем их в форму, накрываем и оставляем подходить в теплом месте еще на 30 минут.

Пампушки должны хорошо подойти и соединиться между собой. Сверху смазываем их яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Чтобы приготовить чесночный соус, звезда Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает измельченный чеснок, воду, растительное масло, мелко нарезанный укроп, а также добавляет соль и перец по вкусу. Смазываем соусом еще горячие пампушки – и готово.

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