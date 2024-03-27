Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные и полезные домашние котлеты. Они не будут сильно жирными, а с куриным мясом и овощами будут даже мягкими и приятными на вкус, делится Литвинова.

Ингредиенты:

520 грамм куриного филе

120 грамм сладкого перца

120 грамм лука

10 грамм масла гхи

1 яйцо

10 грамм укропа

соль, перец

Инструменты:

духовка

силиконовые формы для выпечки

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или измельчите в мясорубке.

Сладкий перец и лук мелко нарежьте кубиками.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в сковороде разогрейте масло гхи и обжарьте лук до золотистого цвета, добавив немного воды при необходимости.

Укроп нарежьте.

В большой миске соедините нарезанные ингредиенты, добавьте яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте.

Наполните силиконовые формы получившейся смесью и равномерно распределите, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Выпекайте котлеты в разогретой духовке при 180 градусах примерно 25-30 минут, пока они не станут золотистыми сверху.

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