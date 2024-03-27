Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные и полезные домашние котлеты. Они не будут сильно жирными, а с куриным мясом и овощами будут даже мягкими и приятными на вкус, делится Литвинова.
Ингредиенты:
- 520 грамм куриного филе
- 120 грамм сладкого перца
- 120 грамм лука
- 10 грамм масла гхи
- 1 яйцо
- 10 грамм укропа
- соль, перец
Инструменты:
- духовка
- силиконовые формы для выпечки
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 градусов, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или измельчите в мясорубке.
Сладкий перец и лук мелко нарежьте кубиками.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в сковороде разогрейте масло гхи и обжарьте лук до золотистого цвета, добавив немного воды при необходимости.
Укроп нарежьте.
В большой миске соедините нарезанные ингредиенты, добавьте яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте.
Наполните силиконовые формы получившейся смесью и равномерно распределите, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Выпекайте котлеты в разогретой духовке при 180 градусах примерно 25-30 минут, пока они не станут золотистыми сверху.
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