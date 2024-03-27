В этот раз на своей странице в Instagram участница "Мастер Шеф" Ирина Давыденко поделилась универсальным рецептом вареников, которые можно готовить с любой начинкой.

Начинка может быть хоть соленой, хоть сладкой – база одна. Для приготовления теста на вареники звезда "Мастер Шеф" Ирина Давиденко берет следующие ингредиенты:

вода – 150 г

мука – 175 г

сахар – 25 г

сливочное масло – 20 г

В сотейнике участница "Мастер Шеф" смешивает воду с сахаром и сливочным маслом, доводит смесь до кипения, быстро переливает ее в большую миску, добавляет 100 г муки, замешивает и оставляет немного остыть.

После этого звезда "Мастер Шеф" добавляет еще 75 г муки и хорошо вымешивает тесто, оно должно быть эластичным и без комочков. Если тесто липнет к рукам, то следует добавить еще немного муки.

Готовое тесто накрываем пленкой и даем отдохнуть в течение 20 минут, а потом уже раскатываем, вырезаем кружочки и лепим вареники. В этот раз звезда "Мастер Шеф" приготовила вареники с оригинальной начинкой – телячьими щечками и левердой (черемшой).

"Начинку я готовила предварительно. В двух словах: щечки держала в воде с овощами около 5 часов, в духовке на 100 градусов. Вытопленный жир с них пошел на соус, который я выпарила и затянула сливочным маслом", – объяснила участница "Мастер Шеф" Ирина Давыденко.

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