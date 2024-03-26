Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкуснейшие стейки – но не из мяса, а из обыкновенной капусты.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом вкусных и сочных стейков из капусты.

Это блюдо очень простое в приготовлении, полезное и не содержит продуктов животного происхождения, поэтому это идеальный вариант, чтобы разнообразить свое меню во время поста.

Для приготовления капустных стейков звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

капуста

тимьян

оливковое масло + растительное масло для жарки

соль и перец

мед – 1 ст.л.

соус Унаги – ½ ст.л.

сыр тофу – 50 г

арахис жареный соленый – 50 г

петрушка

Из одной головки капусты звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко готовит два стейка, вырезая из середины капусты два куска толщиной по два сантиметра.

Солим капустные стейки, перчим, поливаем оливковым маслом, добавляем тимян, заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 45 минут (если будете готовить стейки из молодой капусты, то времени на приготовление потребуется меньше).

На сковороду "Мастер Шеф" Ольга Рябенко наливает растительное масло и хорошо разогревает на нем мед и соус Унаги. Запеченную капусту достаем из фольги и обжариваем в соусе по 1-2 минуты с каждой стороны.

Арахис и сыр тофу звезда "Мастер Шеф" измельчает на небольшие кусочки. На тарелку выкладываем капустный стейк, посыпаем орешками и сыром, поливаем оливковым маслом и посыпаем измельченной петрушкой.

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