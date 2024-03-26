Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный рецепт с белками и кремовым сыром. Кулинар сразу подметил, что каждому хотя бы раз следует сделать такую сладость самому.
Ингредиенты:
- 3 белка
- 5 г сока лимона
- 90 г сахара
- 90 г сахарной пудры
- 5 г кукурузного крахмала
Курд:
- 90 г сока лимона и апельсина
- 125 г сахара
- 3 желтка
- 5 г кукурузного крахмала
- 90 г сливочного масла
- 5 г цедры лимона и апельсина
Крем:
- 100 г крем-сыра
- 150 г сливок 33%
- 40 г сахарной пудры
Приготовление:
Взбейте белки с соком лимона до образования пышной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Постепенно добавляйте сахар и сахарную пудру, продолжая взбивать, пока не получится густая и блестящая масса.
Выложите белковую массу на противень, выстланный пергаментом, и выпекайте в духовке при 80°C в течение 3 часов.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, для приготовления курда смешайте соки лимона и апельсина, сахар, желтки, крахмал и цедру в кастрюле. Добавьте сливочное масло и готовьте на водяной бане, постоянно помешивая, пока не загустеет. Уберите с огня и укрыйте пленкой.
Для крема смешайте крем-сыр, сливки и сахарную пудру, взбивая до образования пышной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выложите крем на остывший белковый корж, затем выложите десерт и украсьте ягодами.
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