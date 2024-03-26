Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать знаменитый десерт с белками.

Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный рецепт с белками и кремовым сыром. Кулинар сразу подметил, что каждому хотя бы раз следует сделать такую сладость самому.

Ингредиенты:

3 белка

5 г сока лимона

90 г сахара

90 г сахарной пудры

5 г кукурузного крахмала

Курд:

90 г сока лимона и апельсина

125 г сахара

3 желтка

5 г кукурузного крахмала

90 г сливочного масла

5 г цедры лимона и апельсина

Крем:

100 г крем-сыра

150 г сливок 33%

40 г сахарной пудры

Приготовление:

Взбейте белки с соком лимона до образования пышной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Постепенно добавляйте сахар и сахарную пудру, продолжая взбивать, пока не получится густая и блестящая масса.

Выложите белковую массу на противень, выстланный пергаментом, и выпекайте в духовке при 80°C в течение 3 часов.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, для приготовления курда смешайте соки лимона и апельсина, сахар, желтки, крахмал и цедру в кастрюле. Добавьте сливочное масло и готовьте на водяной бане, постоянно помешивая, пока не загустеет. Уберите с огня и укрыйте пленкой.

Для крема смешайте крем-сыр, сливки и сахарную пудру, взбивая до образования пышной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выложите крем на остывший белковый корж, затем выложите десерт и украсьте ягодами.

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