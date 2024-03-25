На своей странице в Instagram участник "Мастер Шеф" Иван Пеший рассказал, как приготовить вкусный и нежный скрембл - популярную сейчас яичницу-болтунью.
Весь секрет в сливочном масле, а также правильной технологии. Если обычный омлет по структуре цельный, воздушный и с корочкой, то скрембл должен быть очень нежным, внешне похожим на кашу.
Чтобы приготовить идеальный скрембл, участник "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло с высоким процентом жирности – 1-2 столовые ложки
- соль и перец – по вкусу
"Скрембл готовят на средней температуре, а яичная смесь постоянно перемешивается, пока не превратится в нежную однородную массу", – объясняет участник "Мастер Шеф".
Масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Яйца выбиваем в миску и просто размешиваем их вилкой (не взбивая до пены).
На сковороду звезда "Мастер Шеф" выкладывает половину масла, выливает яичную смесь и сразу начинает ее перемешивать.
"Примерно через 5 минут яйца начнут схватываться и превращаться в нежную кашу. И когда смесь будет фактически готова, добавить в сковородку оставшееся масло, хорошо перемешать и сразу снять с огня", - объясняет участник "Мастер Шеф" Иван Пеший.
В конце добавляем соль и перец по вкусу. Подавать такую яичницу лучше всего вместе с кусочком поджаренного хлеба.
Последние новости Украины:
Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.
Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.