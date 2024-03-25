На своей странице в Instagram участник "Мастер Шеф" Иван Пеший рассказал, как приготовить вкусный и нежный скрембл - популярную сейчас яичницу-болтунью.

Весь секрет в сливочном масле, а также правильной технологии. Если обычный омлет по структуре цельный, воздушный и с корочкой, то скрембл должен быть очень нежным, внешне похожим на кашу.

Чтобы приготовить идеальный скрембл, участник "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сливочное масло с высоким процентом жирности – 1-2 столовые ложки

соль и перец – по вкусу

"Скрембл готовят на средней температуре, а яичная смесь постоянно перемешивается, пока не превратится в нежную однородную массу", – объясняет участник "Мастер Шеф".

Масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Яйца выбиваем в миску и просто размешиваем их вилкой (не взбивая до пены).

На сковороду звезда "Мастер Шеф" выкладывает половину масла, выливает яичную смесь и сразу начинает ее перемешивать.

"Примерно через 5 минут яйца начнут схватываться и превращаться в нежную кашу. И когда смесь будет фактически готова, добавить в сковородку оставшееся масло, хорошо перемешать и сразу снять с огня", - объясняет участник "Мастер Шеф" Иван Пеший.

В конце добавляем соль и перец по вкусу. Подавать такую ​​яичницу лучше всего вместе с кусочком поджаренного хлеба.

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