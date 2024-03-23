В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить невероятно легкий и нежный десерт "Снежки".

Для приготовления этого десерта нам понадобятся всего три ингредиента, но для вкусной и красивой подачи звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк взяла:

яйца – 5 шт. (разделяем белки и желтки)

молоко – 2 стакана

сахарная пудра

ванильный сахар – 1 уп.

сахар

мука – 1 ст. л.

соль

гранола

голубика

Молоко звезда "Мастер Шеф" наливает в кастрюлю и на маленьком огне доводит до кипения.

Яичные белки вместе с щепоткой соли взбиваем до густой пены, затем добавляем сахарную пудру по вкусу, половину упаковки ванильного сахара и взбиваем до стойких пиков.

С помощью столовой ложки "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк аккуратно выкладывает белковую массу на поверхность кипящего молока, как снежки, и варит их с обеих сторон в течение 3-4 минут. Готовые снежки выкладываем на тарелку шумовкой.

Чтобы приготовить крем, желтки перетираем с сахаром и второй половиной ванильного сахара, добавляем муку и размешиваем до однородности. Молоко, в котором варились снежки, звезда "Мастер Шеф" процеживает, снова ставит на плиту, добавляет желтки и доводит до загустения (но не до кипения), постоянно помешивая. Готовому крему даем остыть.

Гранолу перебиваем до состояния муки. На тарелку для подачи звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк выкладывает крем, на него снежки, по краям посыпает измельченной гранолой и украшает десерт ягодами голубики.

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.