В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить невероятно вкусные и нежные кальмары, фаршированные грибами.

"Если вы думаете, что готовить кальмар сложно и дорого, вы ошибаетесь. Цена за килограмм дешевле, чем болгарский перец", - подчеркнула финалистка "Мастер Шеф".

Для приготовления фаршированных кальмаров звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет такие ингредиенты:

  • кальмары – 3 шт.
  • шампиньоны – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • сыр твердый или моцарелла – 150 г
  • петрушка
  • соль и перец – по вкусу
  • масло оливковое

Для соуса:

  • петрушка – 15 г
  • укроп – 15 г
  • базилик – 15 г
  • сок половинки лимона или лайма
  • соль – по вкусу
  • чеснок – 1 зуб.
  • оливковое масло – 75 мл

рецепт, "Мастер Шеф"

Сначала звезда Мастер Шеф Ольга Рябенко хорошо промывает кальмары, вычищает их и отваривает в кипящей воде в течение двух минут.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем мелко нарезанные грибы и лук, пока не выпарится лишняя жидкость. В конце добавляем соль, перец, и оставляем грибы с луком охлаждаться.

Сыр "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает, петрушку мелко нарезает и смешивает с грибами – начинка готова.

Наполняем кальмары сырно-грибной начинкой, а затем хорошо обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом по 1,5 минуты с каждой стороны, чтобы получилась аппетитная золотистая корочка.

Подавать фаршированные кальмары "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует с соусом, для приготовления которого просто взбиваем все ингредиенты в блендере и доводим до вкуса солью.

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