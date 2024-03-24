В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить невероятно вкусные и нежные кальмары, фаршированные грибами.

"Если вы думаете, что готовить кальмар сложно и дорого, вы ошибаетесь. Цена за килограмм дешевле, чем болгарский перец", - подчеркнула финалистка "Мастер Шеф".

Для приготовления фаршированных кальмаров звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет такие ингредиенты:

кальмары – 3 шт.

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

сыр твердый или моцарелла – 150 г

петрушка

соль и перец – по вкусу

масло оливковое

Для соуса:

петрушка – 15 г

укроп – 15 г

базилик – 15 г

сок половинки лимона или лайма

соль – по вкусу

чеснок – 1 зуб.

оливковое масло – 75 мл

Сначала звезда Мастер Шеф Ольга Рябенко хорошо промывает кальмары, вычищает их и отваривает в кипящей воде в течение двух минут.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем мелко нарезанные грибы и лук, пока не выпарится лишняя жидкость. В конце добавляем соль, перец, и оставляем грибы с луком охлаждаться.

Сыр "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает, петрушку мелко нарезает и смешивает с грибами – начинка готова.

Наполняем кальмары сырно-грибной начинкой, а затем хорошо обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом по 1,5 минуты с каждой стороны, чтобы получилась аппетитная золотистая корочка.

Подавать фаршированные кальмары "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует с соусом, для приготовления которого просто взбиваем все ингредиенты в блендере и доводим до вкуса солью.

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.