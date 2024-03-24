В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить невероятно вкусные и нежные кальмары, фаршированные грибами.
"Если вы думаете, что готовить кальмар сложно и дорого, вы ошибаетесь. Цена за килограмм дешевле, чем болгарский перец", - подчеркнула финалистка "Мастер Шеф".
Для приготовления фаршированных кальмаров звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет такие ингредиенты:
- кальмары – 3 шт.
- шампиньоны – 300 г
- лук – 1 шт.
- сыр твердый или моцарелла – 150 г
- петрушка
- соль и перец – по вкусу
- масло оливковое
Для соуса:
- петрушка – 15 г
- укроп – 15 г
- базилик – 15 г
- сок половинки лимона или лайма
- соль – по вкусу
- чеснок – 1 зуб.
- оливковое масло – 75 мл
Сначала звезда Мастер Шеф Ольга Рябенко хорошо промывает кальмары, вычищает их и отваривает в кипящей воде в течение двух минут.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем мелко нарезанные грибы и лук, пока не выпарится лишняя жидкость. В конце добавляем соль, перец, и оставляем грибы с луком охлаждаться.
Сыр "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает, петрушку мелко нарезает и смешивает с грибами – начинка готова.
Наполняем кальмары сырно-грибной начинкой, а затем хорошо обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом по 1,5 минуты с каждой стороны, чтобы получилась аппетитная золотистая корочка.
Подавать фаршированные кальмары "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует с соусом, для приготовления которого просто взбиваем все ингредиенты в блендере и доводим до вкуса солью.
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