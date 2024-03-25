Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась детальным рецептом вкусного пирога, приготовленного на йогурте с малиной.

Для начинки:

500 г малины,

150 г сахара,

80 г кукурузного крахмала.

Для теста:

3 желтка,

80 г сахарной пудры,

80 г растопленного сливочного масла,

1 ч. л. ванильного сахара,

200-220 г муки.

Для крема:

500 г греческого йогурта,

3 яичных белка,

30 г сахара,

1 ч. л. ванильного сахара,

щепотка соли,

50 г крахмала.

Приготовление:

Приготовление начинки: Смешать малину с сахаром, затем смешать воду с крахмалом и добавить в малину. Вскипятить, помешивая, 2 минуты. Остудить, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление теста: Соединить желтки с сахаром и растопленным маслом. Добавить муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Замесить тесто. Раскатать его между двумя листами пергамента до диаметра 40 см. Перенести в разъемную форму, снять верхний пергамент и разровнять бортик. "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее нужно отрезать остатки теста сверху, распластать их в пласт и завернуть в пищевую пленку. Положить в морозильник.

Приготовление крема: Разогреть духовку до 160 градусов. Взбить белки в пышную пену с сахаром. Добавить йогурт, размешанный с крахмалом. Перемешать, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Сборка тарта: Выложить холодную начинку на тесто, сверху выложить йогуртовый крем. Натереть замороженное тесто сверху кремом.

Запекание: Запекать в разогретой духовке 1 час.

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