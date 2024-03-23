Зарегистрироваться в "Дія" выйдет не на всех смартфонах, в онлайн-сервисе государственных услуг предупредили о неприятном сюрпризе.

Так, один из пользователей "Дія" рассказал, что у него возникли проблемы, пишет Politeka.net.

«Дія, а почему версия андроид 5 уже не обслуживается, только с 6? То есть, для того, чтобы пользоваться государственными услугами нужны современные телефоны? Вам не кажется, что это дискриминация и сокращение доступа к услугам, опять не для всех?», - посетовал пользователь на странице сервиса в Facebook.

Мужчина также предложил сделать для старых версий смартфонов ограниченный доступ, «который был до увеличения услуг».

В Дія подтвердили, что сервис не будет работать на некоторых смартфонах.

"Функционал приложения Дія расширяется и именно это приводит к повышению требований смартфона", - пояснили в сервисе.

Также пользователям было предложен альтернативный вариант.

«Вы можете воспользоваться сервисами на портале Дія. В частности, получить публичные услуги: ФЛП, ООО, строительные услуги, єМалятко, регистрация места жительства», - рассказали в «Дія», подчеркнув, что услуги на портале можно получить с ПК.

Еще одним решением является визит в Дія.Центр, где госсервисы доступны и для украинцев, не имеющих гаджетов или доступа в интернет.

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