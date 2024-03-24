Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытный пирог с овощами, который хорошо подходит для обеда или ужина.
Ингредиенты:
- 1 упаковка приправы
- 1/2 баклажана
- 30 г корня сельдерея
- 1 морковь
- 1 красный перец
- 1/2 кабачка
- 2 помидора
- оливковое масло
- 300 г картофельного пюре
- 100 г сыра гауда
Приготовление:
Нарежьте баклажан, корень сельдерея, морковь, перец, кабачок и помидоры кубиками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на медленном огне нарезанные овощи с приправой. После выложите половину картофельного пюре, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Поверх пюре выложите горячие обжаренные овощи.
Закройте овощи оставшимся картофельным пюре. Натрите сверху сыр.
Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут, также добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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