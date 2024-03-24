Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытный пирог с овощами, который хорошо подходит для обеда или ужина.

Ингредиенты:

1 упаковка приправы

1/2 баклажана

30 г корня сельдерея

1 морковь

1 красный перец

1/2 кабачка

2 помидора

оливковое масло

300 г картофельного пюре

100 г сыра гауда

Приготовление:

Нарежьте баклажан, корень сельдерея, морковь, перец, кабачок и помидоры кубиками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на медленном огне нарезанные овощи с приправой. После выложите половину картофельного пюре, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Поверх пюре выложите горячие обжаренные овощи.

Закройте овощи оставшимся картофельным пюре. Натрите сверху сыр.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут, также добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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